Almenys 235 morts
Rescats contra rellotge, ajuda amb comptagotes i saquejos en una Veneçuela desbordada pel terratrèmol
DIRECTE | Última hora del terratrèmol a Veneçuela, en directe | Xifra de morts, espanyols morts, espanyols morts, ferits i desapareguts
Jose Rico / Agencias
Una Veneçuela en pànic i desbordada per la magnitud de la tragèdia lluita contra el temps per localitzar el nombre més gran possible de supervivents del doble terratrèmol que va devastar dimecres el centre i el nord del país. Gairebé 48 hores després de les tremolors, el balanç de la catàstrofe és de 235 morts i 4.300 ferits, però els equips d’emergències s’afanyen a rescatar els qui continuen atrapats entre la runa dels edificis destruïts, amb la col·laboració de familiars i veïns i una ajuda humanitària internacional que arriba al país amb massa lentitud. Entre les ruïnes, un nombre indeterminat de persones han sigut rescatades amb vida i d’altres han sigut localitzades però no poden sortir perquè estan atrapades i falta maquinària que faciliti les tasques de desenrunament.
Hi ha almenys 2.927 famílies damnificades, 157 desapareguts reportats, 200 persones atrapades, 250 edificis danyats i vuit hospitals afectats, alguns dels quals «han hagut de ser evacuats», segons el Govern. Els terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, van afectar principalment Caracas i l’estat pròxim de La Guaira. Només en aquesta última regió es van ensorrar més de 100 edificis i s’han mobilitzat més de 100 equips de maquinària pesant per a les tasques de rescat. S’espera el desplegament de fins a 11.500 funcionaris de seguretat de diferents institucions per a aquest divendres. I és que, davant la desesperació i la gana, ja s’han començat a registrar els primers saquejos per aconseguir aliments, medicines i electrodomèstics.
Edificis de 10 plantes esfondrats
Les imatges de La Guaira que han transcendit o s’han compartit a les xarxes socials mostra com els veïns busquen desesperadament els seus familiars entre la runa dels edificis destruïts, com aconsegueixen treure diverses persones amb vida, però també com traslladen els cadàvers dels que van morir en l’ensorrament. Els veïns celebren cada rescat d’una persona viva, com la d’un nen de quatre anys que amb prou feines té ferides a un peu. Però són més les històries dramàtiques de desapareguts o morts. A vista de satèl·lit es pot comprovar com molts edificis, alguns més de 10 plantes, han quedat reduïts a runa.
Segons relata EFE, desenes de persones van assaltar a La Guaira diversos dels comerços destruïts, pujant a les teulades i travessant carrers totalment trencats, per emportar-se aliments, medicines i electrodomèstics. «D’un moment a l’altre van començar a trencar una paret que és on eren les llaminadures, refrescos i d’altres i jo era aquí carregant el meu telèfon», va explicar a Efe Gabriel Aldana, de 18 anys i resident de la ciutat de Caraballeda.
Al marge de la mobilització anunciada pel Govern, milers de civils veneçolans participen de forma voluntària en tasques de rescat en les edificacions afectades, també han organitzat col·lectes de béns de primera necessitat i trasllats de donacions a diferents zones de Caracas i La Guaira. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha visitat aquest estat costaner, considerat la ‘zona zero’ de la devastació en un clima d’escassetat informativa per part de les autoritats.
Ajuda internacional
Fins al moment 16 països i l’ONU han enviat avions amb ajuda humanitària, però molts d’ells tardaran dies a arribar. L’avió de l’Exèrcit de l’Aire espanyol contractat per prestar ajuda a Veneçuela ha aterrat a Caracas amb efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i dels equips d’emergència de la Comunitat de Madrid. El Govern ha confirmat la mort de tres espanyols, però n’hi ha 99 més que encara no han sigut localitzats.
Diversos països han anunciat el desplegament de personal de socors a Veneçuela, entre ells els Estats Units, on el Departament d’Estat treballa en coordinació amb el Pentàgon en les tasques logístiques i de trasllat, ja que l’aeroport internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicat a La Guaira i que serveix Caracas, ha sigut tancat temporalment a causa dels danys. A més, l’Administració Trump va aixecar dijous part de les sancions a Veneçuela i va autoritzar transaccions de diners que estiguin relacionades amb les «tasques de socors». Els EUA també han enviat 100 milions de dòlars per a l’Oficina de l’ONU per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA) a Veneçuela, i 50 milions més per operar sobre el terreny.
«Devastació realment aterridora»
Veneçolans residents a l’Argentina i l’Equador han activat xarxes d’ajuda i plataformes digitals per intentar ubicar familiars i pròxims que es mantenen incomunicats després dels dos terratrèmols. Al país, l’Església catòlica va demanar acudir als centres de provisió a Caracas i altres ciutats, per col·laborar amb aliments, medicaments, roba i eines per ajudar els afectats. Nombrosos missatges de familiars dins i fora de Veneçuela sobre desapareguts han omplert en les últimes hores diverses xarxes socials, mentre que es mantenen les fallades en la connexió telefònica i el servei elèctric en algunes de les zones afectades.
El secretari general adjunt d’Assumptes Humanitaris de l’ONU, Tom Fletcher, ha assegurat a Efe que la situació a les zones afectades pels dos terratrèmols és d’una «devastació realment aterridora», mentre l’organisme coordina el desplegament d’almenys 12 equips internacionals de recerca i rescat. Aquesta organització ja prestava assistència humanitària a uns vuit milions de veneçolans abans dels sismes.
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