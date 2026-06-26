Veneçuela busca estremida les víctimes d’un devastador sisme
Les autoritats del país comptabilitzaven ahir a la nit almenys 188 morts i més de 1.500 ferits però els desapareguts es compten a milers entre escenes de destrucció absoluta a diversos llocs
Abel Gilbert
Veneçuela exhibeix una altra cicatriu lacerant. Aquesta vegada la terra va cridar després que el rellotge marqués les 18.04 de dimecres. Dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5, separats per tot just només 39 segons, van sacsejar diverses regions. El Govern interí ha comptabilitzat de moment 188 morts, 1.520 ferits i gran quantitat d’edificis esfondrats. La xifra és provisional. El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha calculat que hi ha una possibilitat del 42% que les víctimes fatals oscil·lin entre 10.000 i 100.000. Una iniciativa veïnal, "Venezuela te Busca", havia registrat abans que despuntés el sol més de 10.600 avisos de desapareguts. La pàgina Desaparecidos tenia uns 25.000 reports al migdia d’ahir.
Els epicentres del doble sisme es van localitzar als estats Carabobo i Yaracuy. L’ona expansiva va impactar amb força a Cojedes, Miranda, Aragua i el Districte Capital. A 30 quilòmetres de Caracas, a La Guaira, la ciutat a la vora del Carib sud, nombrosos edificis es van esfondrar com castells de sorra. La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, la va declarar zona de desastre. "Els edificis que hi havia ja no hi són, és com si hi hagués hagut una explosió o demolició controlada: no en queda ni un dret", va dir un supervivent, mentre mirava les restes de la seva propietat. L’impacte també es va sentir a l’aeroport internacional de Maiquetía, que va ser tancat immediatament. S’han suspès els vols internacionals.
El que va passar a partir de les 18.04 va agafar els veneçolans preparant-se per a una nit festiva de Sant Joan que va acabar en la pitjor desgràcia. Després que s’estremís la terra es va témer la reacció de la mar. El Sistema d’Alerta de Tsunamis dels Estats Units va descartar, però, l’amenaça. El Govern provisional va constituir un Estat Major de Contingència destinat a recuperar el control de les principals ciutats afectades. Un Sistema d’Emergència Nacional es va dedicar a habilitar immediatament els refugis destinats a les famílies damnificades. Organitzacions civils, gremis i esglésies van habilitar alhora centres de provisió destinats a les comunitats més impactades. Rodríguez va anunciar l’assignació d’un fons de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció d’infraestructures vitals i habitatges a tot el país.
Més de 100 rèpliques
Les rèpliques posteriors al doble terratrèmol van ser més de 100. La por de nous moviments s’ha tatuat a la pell dels veneçolans. Operadores telefòniques, clíniques privades, plataformes de transport i serveis de remeses van activar mesures de suport gratuïtes per als afectats pels sismes. El Govern interí va aixecar el bloqueig digital de X que s’havia disposat durant l’últim any de Nicolás Maduro perquè fluïssin els missatges. "¡Els busquem!", "No en sabem res", "Necessito informació sobre ells" i "Ajuda’ns a trobar-la", van ser textos comuns que, acompanyats de fotografies de persones de diverses edats, van circular pels telèfons que podien estar actius.
A la plaça de la Candelaria del centre de Caracas, centenars de ciutadans van passar la nit en matalassos i envelats improvisats. Al municipi de Caracas de Chacao, més de 150 funcionaris de la Força de Treball Humanitària treballaven enmig de la desesperació dels qui havien pogut abandonar els edificis. Les maquinàries pesants retiraven la runa d’un apartament de 14 pisos que es va desplomar completament sobre la vorera. Hi van morir 11 dels habitants i en van ser rescatats 22 supervivents. No se sabia res dels altres veïns.
La tragèdia es va colar en la política. Maduro, empresonat a Nova York des del seu segrest, el 3 de gener, per un comando militar dels EUA, va ser autoritzat a enviar un missatge als veneçolans a través de les xarxes socials que fan anar pròxims. El president deposat va dir que "en aquesta hora difícil" és imperativa "la unió nacional, la serenor i l’amor". El país "s’ha enfrontat a grans proves, i d’aquesta també en sortirem forts, amb fe, disciplina i solidaritat". "Avui, més units que mai", va escriure la seva tenaç opositora María Corina Machado.
Les autoritats van ordenar la suspensió del metro i ferrocarril "per facilitar les tasques de rescat". S’ha desconnectat el servei de gas domèstic a Caracas per evitar incidents. Si hi ha res que no li cal a aquesta ciutat són més explosions. El record de l’atac militar nord-americà del 3 de gener continua fresc, amb els edificis danyats a la vista que s’afegeixen al nou panorama desolador.
La Guaira, «zona de desastre»
La Guaira, l’estat costaner de Veneçuela situat al costat de la capital, Caracas, es presagia com la zona zero de la catàstrofe provocada pel doble terratrèmol. La presidenta interina Delcy Rodríguez parla de La Guaira com a «zona de desastre» i encara es desconeix el nombre de víctimes en aquest paradís caribeny.És el segon estat més petit del país i és a només 30 quilòmetres al nord de Caracas. Els 27 graus de temperatura mitjana durant tot l’any i la facilitat per desplaçar-se des de la capital, a mitja hora en autopista, fan que sigui una de les principals destinacions de platja per als de Caracas, a més d’allotjar el principal aeroport del país.
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