Congrés popular
Alejandro Fernández situa Juan Fernández com a secretari general del PP català
El reelegit president del PPC posa com a mà dreta l’actual portaveu al Parlament i entrega la representació a Lorena Roldán
Juan Fernández, un home de consens per ordenar la nova etapa del PP català
Gisela Boada
Dos Fernández al capdavant del PP català per «obrir una nova etapa» que doni continuïtat als bons resultats obtinguts en les passades eleccions catalanes. Alejandro Fernández, que serà reelegit aquest dissabte president dels populars a Catalunya amb la benedicció d’Alberto Núñez Feijóo, ha escollit com a mà dreta Juan Fernández, nomenat secretari general del PPC, com va avançar EL PERIÓDICO. Per centrar-se en la direcció del PPC, el fins ara portaveu del Parlament deixarà aquest càrrec, que passarà a mans de Lorena Roldán.
La nova cúpula directiva afronta com a primera prova de foc les eleccions municipals i generals de l’any que ve, amb l’objectiu de deixar enrere una dècada marcada per la pèrdua de pes polític, les tensions internes i una crisi d’ identitat que va portar la cúpula de la formació a plantejar-se fins i tot la seva dissolució. «Farem un salt inèdit. No és una quiniela, és el moment de fer-ho. Quan ens van donar per morts, riien i ens convidaven a anar a altres formacions, cap de vostès ho va fer. Fa dos anys tothom sabia que el PP creixeria, però ningú s’imaginava que tant», ha declarat Alejandro Fernández en el seu discurs.
Al ritme del rock espanyol de Siloé i la seva cançó ‘Que merezca la pena’, Feijóo ha irromput en el congrés, amb uns minuts de retard respecte al que estava previst, per tancar files amb Alejandro Fernández després d’anys de disputes internes. Una posada en escena per projectar que val la pena deixar enrere les diferències entre tots dos, per notòries que fossin, i remar entorn d’un projecte comú amb l’objecte d’aconseguir que Feijóo arribi a la Moncloa. «Si quedaven ferides obertes, estan més que tancades; si a algú vaig ofendre, aquí hi ha les meves disculpes; si algú em va ofendre, us juro que no me’n recordo. Girarem full i per davant junts», ha dit el president del PPC, en un dels seus discursos més conciliadors dels últims anys.
Si quedaven ferides obertes, estan més que tancades; si a algú vaig ofendre, aquí estan les meves disculpes; si algú em va ofendre, us juro que no me’n recordo
Un comiat forçat
Qui fa un pas al costat és Santi Rodríguez, històric dirigent del PPC i peça clau en els moments més delicats del partit, encarregat de cosir un partit que va estar a punt de desaparèixer. Va ser secretari general amb Xavier García Albiol entre el 2017 i el 2018, i Alejandro Fernández el va recuperar el 2021, després de la sortida de Daniel Serrano per una denúncia d’agressió sexual que va acabar arxivada. Serrano, fins ara fora de l’executiva, torna ara a la nova direcció com a persona de màxima confiança del president del PPC. «Gràcies a Rodríguez i Serrano, dos secretaris generals que han defensat, junt amb el president, les sigles d’aquest gran partit en moments difícils, quan a nosaltres no se’ns regalava absolutament res», ha afirmat el secretari general del PP, Miguel Tellado, amb referència a l’etapa que es tanca des de l’últim conclave, celebrat el 2018.
Rodríguez, encarregat de presidir aquest congrés, s’ha acomiadat reivindicant l’esforç d’un partit que ha passat de ser residual, arraconat per l ’auge de Ciutadans, a recuperar múscul electoral: dels quatre diputats del 2017 i els tres del 2021 als 15 escons del 2024. La seva sortida respon a la renovació reclamada per la direcció nacional, no ha una decisió personal. «Fa 44 anys que vaig començar a treballar pel PP enganxant pancartes; on faci falta, estic disposat a fer el que faci falta», ha recordat davant la seva formació, abans de rebre un aplaudiment unànime.
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