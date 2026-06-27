Tragèdia a Llatinoamèrica
Cinc morts i més d’un centenar d’espanyols desapareguts
Els militars de l’UME es troben ja al país participant en les tasques de rescat
Unes 200.000 persones formen la colònia espanyola
Iván Gil
El Ministeri d’Exteriors va confirmar la mort de cinc espanyols després del doble terratrèmol a Veneçuela, entre ells la directora d’oficina de les Canàries a Caracas, Isabel Jara. Els desapareguts ascendeixen a 119, per la qual cosa s’ha fet una crida a contactar amb el Consolat o l’Ambaixada. Almenys 14 estan encara sota la runa, segons les últimes dades de l’Ambaixada d’Espanya. Es calcula que uns 200.000 espanyols viuen al país sud-americà.
Els equips de rescat enviats pel Govern es troben sobre el terreny des d’aquest divendres. Es tracta d’efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i dels equips de rescat de la Comunitat de Madrid (ERICAM), que treballaran amb les autoritats locals i els equips de recerca de gairebé una vintena de països.Els equips de rescat enviats pel Govern estan sobre el terreny des d’aquest divendres. Es tracta d’efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i dels equips de rescat de la Comunitat de Madrid (ERICAM), que treballaran amb les autoritats locals i els equips de recerca que han aportat gairebé una vintena de països.
Els espanyols es troben entre els primers equips internacionals a arribar-hi, al costat dels enviats per Suïssa, els Estats Units, Itàlia, Colòmbia, El Salvador, Mèxic i Xile. Es va mobilitzar el grup expert de rescat de persones de les Nacions Unides, a més de personal de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).
A l’enviament d’efectius de rescat s’hi ha afegit la mobilització d’un milió d’euros per finançar el primer paquet d’ajuda al país caribeny. Des del Ministeri d’Economia que dirigeix Carlos Cuerpo es va donar l’ordre de desbloquejar aquesta ajuda a través de les organitzacions financeres multilaterals en què participa Espanya (BID i CAF) presents a la regió.A l’enviament d’efectius de rescat s’ha afegit la mobilització d’un milió d’euros per finançar el primer paquet d’ajuda al país caribeny. Des del Ministeri d’Economia que dirigeix Carlos Cuerpo s’ha donat l’ordre de desbloquejar aquesta ajuda a través de les organitzacions financeres multilaterals en què participa Espanya (BID i CAF) presents a la regió.
Al màxim nivell
El contacte amb les autoritats del país s’està produint al màxim nivell, tant entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, com entre el titular d’Exteriors, José Manuel Albares, i el seu homòleg, Yván Gil. Les mostres de solidaritat van ser immediates i transversals des de tots els partits polítics i representants institucionals.El contacte amb les autoritats del país s’està produint al màxim nivell, tant entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, com entre el titular d’Exteriors, José Manuel Albares, i el seu homòleg, Yván Gil, per seguir amb la unitat de crisi l’evolució de la situació a Veneçuela. Les mostres de solidaritat van ser immediates i transversals des de tots els partits polítics i representants institucionals després dels devastadors terratrèmols que han colpejat el país sud-americà, succeint-se també els minuts de silenci.
Des del Govern central traslladen que estan treballant "per prestar tota l’assistència possible a la colònia espanyola que hi ha a Veneçuela". Els espanyols que segueixen a sota de la runa "constitueixen la prioritat absoluta dels equips de rescat que han sigut desplaçats a Veneçuela en un avió de l’Exèrcit", segons assenyalen fonts del departament que dirigeix José Manuel Albares.
Els militars espanyols de l’Equip de Rescat Urbà del Segon Batalló de l’UME van aterrar ahir a la Base Aèria El Libertador (Aragua), a uns 150 quilòmetres de l’estat de La Guaira.
Durant les primeres hores es va constatar en aquesta zona costanera l’escassa presència d’autoritats i cossos de rescat, a més de reportar-se alguns saquejos. L’Ambaixada nord-americana va confirmar la presència a Caracas del tinent general Joseph Jarrard, pertanyent al Comandament Sud dels Estats Units (Southcom), per encarregar-se de "coordinar" els esforços "juntament amb l’equip situat al terreny".Durant les primeres hores es va constatar en aquesta zona costanera l’escassa presència d’autoritats i cossos de rescat després dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5, a més de reportar-se alguns saquejos. L’Ambaixada nord-americana va confirmar la presència a Caracas del tinent general Joseph Jarrard, del Comandament Sud dels Estats Units (SOUTHCOM), amb l’objectiu d’encarregar-se de "coordinar" els esforços "juntament amb l’equip al terreny".
Illa anuncia l’enviament de bombers i forenses
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir l’enviament d’ajuda d’emergència a Veneçuela. La Generalitat va mobilitzar un grup de 15 bombers especialistes en estructures col·lapsades i va oferir un equip de 10 forenses per donar suport en la identificació de cadàvers que es desplaçaran quan ho requereixin les autoritats veneçolanes. Va anunciar a més una reunió amb entitats veneçolanes presents a Catalunya per interessar-se per la seva situació i traslladar-los el suport del Govern.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona habilitarà una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d’emergència. Una ajuda econòmica que es replica des d’altres institucions de tota la geografia espanyola.
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