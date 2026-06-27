Tragèdia a Llatinoamèrica
Creixen els morts i desapareguts a Veneçuela entre la lentitud del rescat
Les víctimes mortals confirmades s’acosten al miler però l’ONU tem que 50.000 persones estiguin sense localitzar
La falta de cultura sísmica va agreujar la magnitud dels danys del sisme
A la ciutat costanera de La Guaira es van desplomar més de 100 edificis, segons el ministre d’Interior
La presidenta va anunciar la militarització de l’estat per coordinar l’ajut i la seguretat ciutadana
Abel Gilbert
Li deien "el secret més ben guardat del Carib" per les seves interminables platges de sorra fina, que arriben a rebre un milió de turistes durant els estius i carnavals. Però en aquestes hores tot està a la vista a La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas: és pura runa, la zona zero del doble terratrèmol que ha assolat Veneçuela i que, segons les xifres provisionals, ha provocat 920 morts i 3.360 ferits. L’Oficina de Coordinació d’Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides assegura haver rebut una estimació no confirmada que el nombre de desapareguts podria ascendir a 50.000. Entre els morts hi ha cinc espanyols, 14 més estan atrapats sota la runa i 119 encara no han sigut localitzats.
La principal sortida al mar dels de Caracas, el lloc "on l’aigua i la muntanya es troben", segons les publicitats, ha quedat destruït. La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, va anunciar ahir la militarització d’aquest estat per coordinar l’assistència humanitària i la seguretat ciutadana. Les nits que van seguir el col·lapse van ser d’angoixa i desesperació, entre la incertesa, la por de les rèpliques i els rumors dels saquejos del que havia quedat dret.
Segons el ministre d’Interior, Diosdado Cabello, més de 100 edificis es van desplomar, però altres estimacions dupliquen aquest nombre. Cabello va dir que més de 70.000 famílies ho havien perdut gairebé tot. "Facin-se’n una idea els companys que viuen en altres llocs de les dimensions de l’impacte d’aquests sismes", va dir a Venezolana de Televisión. La recerca de supervivents es desenvolupa enmig dels pitjors pressentiments.
La ciutat que solia bullir als estius ha rebut el pitjor dels cops de la terra veneçolana. El primer dia posterior a les tremolors, al panorama de la devastació es van sumar les dificultats per tirar endavant les tasques de rescat: falta d’equips, voluntaris improvisats que van arribar de Caracas en motocicletes i vehicles particulars, sense senyal telefònic ni servei de dades.
La Guaira, on el passat colonial i els carrers de pedra es barregen amb un modernisme dubtós, no havia imaginat mai el que va passar. Havia sigut seriosament castigada el 1999 per un esllavissada, l’anomenada tragèdia de Vargas, que va arrossegar a la mort unes 1.500 persones. Però la previsió d’un esdeveniment tel·lúric d’aquesta magnitud no formava part de les hipòtesis d’un país que es troba al límit entre les plaques tectòniques del Carib i de Sud-amèrica. Veneçuela va patir en el passat terratrèmols forts. El 1812, van morir més de 15.000 persones, d’acord amb la historiografia. El 1967 es van esfondrar diversos edificis a Caracas i van morir 240 dels seus habitants. L’espai entre les tragèdies és considerat en aquestes hores de dolor una de les raons de l’absència d’una cultura sísmica com la de Xile i fins i tot el Perú. No ha existit mai a Veneçuela una sensació d’amenaça imminent de terratrèmols. La ciutadania no tenia interioritzat un protocol d’evacuació perquè no existia. En el moment en què tot va començar a moure’s, no va saber gaire com haver de procedir.
Segons les dades amb què compta la Fundació Veneçolana d’Investigacions Sismològiques (Funvisis), el 80% dels ciutadans viuen en llocs exposats a falles sísmiques. No obstant, no va capitalitzar mai aquesta informació. No es fan simulacres massius ni s’implementen unes estratègies urbanístiques que mitiguin les eventuals desgràcies.
Construccions dèbils
L’altre problema que es fa més visible a La Guaira, però que també afecta Caracas i altres ciutats impactades dimecres passat, és de l’ordre de la política urbanística i el control governamental. El creixement urbà i el desenvolupament d’infraestructures en àrees vulnerables, una cosa que és evident a Caracas, sempre va ser una bomba de rellotgeria que es podia activar amb una tremolor.
Això és el que va passar a les barriades populars com El Onoto i San Pablito, al sud-est de la capital, i El Junquito, una altra de les parròquies de Caracas. Milers dels seus habitatges, i també edificacions del que ha començat a dir-se la zona zero, van ser aixecats sense el càlcul d’un enginyer estructural. Es van utilitzar a més materials inadequats en terrenys inestables o sediments solts que poden amplificar les tremolors.
Un altre factor afegit ha quedat també de manifest. L’Estat veneçolà travessa des de fa anys una crisi sistèmica. Els incompliments de les normatives tenen a veure de vegades amb el debilitament institucional i la ineficiència dels mecanismes d’inspecció.
El 2019, la geògrafa de la Universitat Central de Veneçuela (UCV), Virginia Jiménez Díaz, havia cridat l’atenció en una entrevista amb el portal La Gran Aldea: "Hi ha algú construint un habitatge en un congost, en un pendent o vessant inestable, o en una zona propensa a l’esllavissada. Això passa perquè la institució és feble". I va sentenciar, de manera profètica: "Continuem sent vulnerables".
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari
- Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu
- La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble