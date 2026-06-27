Els EUA aixequen sancions per facilitar les tasques d’ajuda
Abel Gilbert
El terratrèmol a Veneçuela té un impacte en les relacions del país amb els Estats Units. El Departament del Tresor nord-americà va anunciar la suspensió d’algunes sancions econòmiques fins al 23 d’octubre per tal de facilitar les operacions relacionades amb les tasques d’ajuda. El Govern interí de Delcy Rodríguez podrà rebre transferències bancàries com a ajuda internacional.
La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (IFRC) va llançar una crida d’emergència de 54 milions d’euros per assistir una Veneçuela devastada. Els EUA van decidir aportar 150 milions de dòlars. Una part d’aquests diners seran utilitzats per organitzacions humanitàries com Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services i World Vision. Els altres 100 milions són part d’un fons humanitari comú de les Nacions Unides. Washington ha desplegat un Equip Regional de Resposta davant Desastres juntament amb dos equips urbans de recerca i rescat pertanyents als departaments de bombers del comtat de Fairfax, Virgínia, i del comtat de Los Angeles, Califòrnia.
Desplegar el Southcom
El Comando Sud dels Estats Units (Southcom) va començar el desplegament de les seves forces militars a Veneçuela per donar suport a les "operacions de socors". D’acord amb el Pentàgon, la mobilització respon a una petició feta pel Govern provisional. Aquestes forces proporcionaran serveis especialitzats de mobilitat i de recolzament al personal del Govern dels EUA, als equips de recerca i rescat i als socis interinstitucionals. L’estremiment de la terra va revelar amb més nitidesa la naturalesa de l’"associació" bilateral després del 3 de gener passat.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va assegurar que les primeres 72 hores són crítiques per trobar víctimes sota la runa i salvar vides.
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