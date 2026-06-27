Enma López deixa l’Executiva després de ser titllada de "deslleial"
Luis Ángel Sanz
El PSOE de Madrid està en ebullició. El pas fet per la regidora Enma López dijous a la tarda, a l’anunciar que es presentarà a les primàries per ser la candidata socialista a l’alcaldia de Madrid va provar molt malament en la direcció federal, de la qual ella mateixa és portaveu adjunta. I li ha acabat costant el lloc a l’Executiva. López es va avançar al Comitè Federal que se celebra aquest dissabte i que aprovarà el calendari de les primàries. Es va saltar les normes internes i no va comptar amb ningú per fer el seu anunci.
"És una membre destacada de l’Executiva Federal [portaveu adjunta] i s’ha saltat totes les normes i els terminis interns; ha sigut molt deslleial", van assegurar a EL PERIÓDICO des de la direcció socialista del carrer Ferraz. López no va comunicar prèviament la seva intenció de presentar-se, ni de fer-ho de manera molt visible amb una entrevista a El País, ni a la direcció federal, ni al seu secretari general a Madrid, el ministre Óscar López. Ni tan sols a la seva portaveu i cap de files municipal, l’exministra d’Indústria Reyes Maroto.
Després de constatar el profund malestar de Ferraz amb ella i després que la direcció li traslladés que considerava que havia sigut "molt deslleial" amb el partit, Enma López va decidir dimitir de l’Executiva. A la carta que ha fet pública, explica que posa el seu càrrec en l’Executiva "a disposició de la direcció".
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