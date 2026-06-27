Congrés del PP català
Feijóo demana a Junts que sigui «responsable» per «prémer el botó» de les eleccions: «Ens hi juguem la democràcia»
El líder dels populars escenifica la pau segellada amb Fernández en el conclave català: «El canvi no pot arribar sense Catalunya, ni en contra seu»
Alejandro Fernández és reelgit president del PP català amb Juan Fernández com a secretari general
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat a Barcelona aquest dissabte per acompanyar Alejandro Fernández com a recentment reelegit líder del partit a Catalunya, en un congrés que ha servit per deixar la formació a punt per al pròxim cicle electoral, amb la mirada posada en les pròximes eleccions generals. «El canvi no pot arribar sense Catalunya, ni tampoc en contra seu», ha declarat Feijóo en el discurs de clausura d’un conclave que ha servit per constatar que la sintonia entre Génova i Urgell és ara, després d’anys de disputes, més forta que mai.
El cap de l’oposició ha demanat als populars catalans que treballin per convertir-se en la «clau» que faci fora Pedro Sánchez de la Moncloa amb un bon resultat a les quatre províncies catalanes. Feijóo ha fixat com a objectiu arribar als 12 diputats al Congrés, una gesta que va aconseguir José María Aznar majoritàriament absoluta de l’any 2000 i en la qual s’inspira l’actual president del PP. «No tractaré mai els catalans com a moneda de canvi, no confondreé problemes reals amb ficticis, no respondré a les seves necessitats ni per xantatge ni per col·lisió; treballaré per Catalunya amb convicció i per compromís», ha dit Feijóo, davant la plana major del PPC, recentment.
Els seus plans de futur, no obstant, no volen esperar al 2027, quan està previst que se celebrin les eleccions generals, sinó que Feijóo manté viva l’esperança de desallotjar Sánchez abans i forçar un avenç electoral per al qual necessita els vots de Junts. Els de Carles Puigdemont continuen oposant-se a recolzar una moció de censura, tot i que aquesta mateixa setmana han donat els seus vots a una moció del PP al Congrés que demanava dissoldre les Corts. «Pressionar el botó que les convoca seria millor i bastant més responsable», ha etzibat Feijóo als postconvergents. I ha avisat: «En les pròximes eleccions ens juguem la democràcia».
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