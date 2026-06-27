Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran ataca bases nord-americanes i un altre vaixell de càrrega a Ormuz en la primera escalada de tensions després de la firma del preacord
L’intercanvi de bombardejos va començar dijous, quan Teheran va llançar diversos drons contra vaixells que buscaven creuar l’estret sense el permís persa, cosa que va provocar un bombardeig de Washington divendres a la nit
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran ha atacat aquest dissabte al matí diverses bases nord-americanes al Golf, a més d’un vaixell de càrrega que intentava creuar l’estret d’Ormuz, en l’escalada més gran de tensions i intercanvi de bombardejos des que Washington i Teheranvan signar fa dues setmanes el seu primer preacord, que ha de donar lloc a un acord definitiu aquest estiu.
Tot va començar dijous, quan l’Iran va llançar diverses ràfegues de drons contra dos vaixells de càrrega que van intentar creuar Ormuz sense demanar permís explícit a la República Islàmica. L’Iran ha obert el pas, però manté que és Teheran i només Teheran qui coordina els passos. El país persa, a més, assegura que cobrarà pel pas de vaixells i naus de càrrega una «taxa de servei» en el futur, cosa que tots els països del Golf –i els EUA– rebutgen.
Davant aquests atacs amb drons, Washington va bombardejar aquest divendres a la nit diverses posicions iranianes a la costa del golf Pèrsic. Els atacs iranians d’aquest dissabte han passat, segons Teheran, en resposta a aquests atacs.
«Els EUA, al continuar creant tensions a l’estret d’Ormuz, està violant l’article cinc del preacord. I la nostra resposta a qualsevol violació serà ràpida i decidida», ha declarat aquest dissabte al matí Mohsen Rezaeí,assessor del líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtabà Khamenei.
Segons ha confirmat Bahrain, la base nord-americana del seu país, una de les més grans de la regió, ha sigut atacada per l’Iran aquest dissabte al matí. Aquesta base – castigada durant les cinc setmanes de guerra activa contra l’Iran – ha sigut un dels punts neuràlgics dels atacs nord-americans i israelians contra la República Islàmica, que va perdre durant el conflicte gran part de la seva cúpula política i militar.
«La continuació de l’agressió [de l’Iran] contra els seus veïns, en un moment d ’esforços regionals per reduir les tensions, representa un enorme mal a la pau i l’estabilitat de tot Orient Mitjà», ha dit en un comunicat el Ministeri d’Exteriors de la veïna Kuwait.
Aquesta setmana, els països del Golf van anunciar una nova iniciativa – liderada per Qatar– per buscar una nova entesa i ordre amb l’Iran, després d’haver sigut tots colpejats diàriament durant la guerra per part d’una Teheran que va buscar paralitzar la regió i l’ economia mundial.
‘Violència per violència’
Tant els Estats Units com l’Iran s’acusen mútuament d’aquesta escalada de tensions i d’haver violat l’alto el foc, instaurat a inicis d’abril però que ja ha sigut posat en perill en múltiples ocasions. Aquesta vegada, no obstant, és la primera violació des de la firma del preacord i l’inici de les negociacions directes a Suïssa.
«L’Iran va firmar l’acord alto el foc. Nosaltres ho hem respectat. Si tenen alguna queixa sobre com està sent aplicat el preacord, llavors que agafin el telèfon i ens truquin. Però la violència serà resposta amb violència», ha declarat durant la matinada d’aquest dissabte el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, que ha liderat l’equip negociador de la Casa Blanca.
Encara amb aquests atacs, les xerrades continuen vigents i endavant. Equips tècnics dels dos països són a Suïssa durant un termini d’ un màxim de 60 dies per arribar a un acord final que serveixi per acabar definitivament amb el fantasma de la guerra a l’ Orient Mitjà. Però les dificultats són enormes, sobretot en els temes de discòrdia entre els dos països, en els quals les diferències són enormes: des del futur de l’estret d’Ormuz fins a les milícies aliades iranianes i acabant en el gran punt de discòrdia, el programa nuclear persa.
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