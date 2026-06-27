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Tempesta judicial i política

El jutge ofereix a Hisenda actuar contra Zapatero per les joies

El magistrat considera que l’Agència Tributària és "potencial perjudicada" pel presumpte delicte de frau fiscal

El jutge José Luis Calama. | BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

El jutge José Luis Calama. | BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

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Cristina Gallardo

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha ofert a Hisenda que, a través de l’Advocacia General de l’Estat, es pugui personar contra José Luis Rodríguez Zapatero en la peça separada en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros. Els fets revelen un suposat "perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal".

Això vol dir que Calama veu Hisenda "com a potencial perjudicada" i, per tant, la veu legitimada "per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents". El magistrat va encarregar a la joieria Ansorena i a l’Institut Gemmològic la taxació de prop d’un centenar de peces que els agents van trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero.

El collar de 278.000 euros

El treball, que va donar un valor en el mercat d’una mica més d’1,3 milions d’euros, va motivar que el magistrat de l’Audiència Nacional obrís aquesta peça separada per contraban i frau fiscal. L’alt valor de les joies obliga el jutge a investigar l’origen d’aquest patrimoni –el collar més car ha sigut taxat en 278.000 euros– així com també el compliment de les seves obligacions fiscals.

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Durant la seva declaració del 17 de juny passat, i després d’intentar sense èxit que el jutge ajornés el seu interrogatori sobre la troballa concreta de les joies, Zapatero es va acollir al seu dret a no declarar al·legant que necessitava disposar del temps necessari per accedir a documents que permetin acreditar que es tractava de regals fets durant un viatge a Espanya d’autoritats de l’Aràbia Saudita el 2007. Des de l’entorn de Rodríguez Zapatero es va explicar a aquest diari que els collars, anells i polseres de més valor no van ser mai taxats per ell ni per la seva família, per la qual cosa desconeixien quin valor podien tenir. Els regals, segons les mateixes fonts, s’entregaven en caixes institucionals i Rodríguez Zapatero les hauria dipositat a la caixa forta on ja guardava les joies de l’àvia de la seva dona, Sonsoles Espinosa.

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