Tempesta judicial i política
El jutge ofereix a Hisenda actuar contra Zapatero per les joies
El magistrat considera que l’Agència Tributària és "potencial perjudicada" pel presumpte delicte de frau fiscal
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha ofert a Hisenda que, a través de l’Advocacia General de l’Estat, es pugui personar contra José Luis Rodríguez Zapatero en la peça separada en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros. Els fets revelen un suposat "perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal".
Això vol dir que Calama veu Hisenda "com a potencial perjudicada" i, per tant, la veu legitimada "per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents". El magistrat va encarregar a la joieria Ansorena i a l’Institut Gemmològic la taxació de prop d’un centenar de peces que els agents van trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero.
El collar de 278.000 euros
El treball, que va donar un valor en el mercat d’una mica més d’1,3 milions d’euros, va motivar que el magistrat de l’Audiència Nacional obrís aquesta peça separada per contraban i frau fiscal. L’alt valor de les joies obliga el jutge a investigar l’origen d’aquest patrimoni –el collar més car ha sigut taxat en 278.000 euros– així com també el compliment de les seves obligacions fiscals.
Durant la seva declaració del 17 de juny passat, i després d’intentar sense èxit que el jutge ajornés el seu interrogatori sobre la troballa concreta de les joies, Zapatero es va acollir al seu dret a no declarar al·legant que necessitava disposar del temps necessari per accedir a documents que permetin acreditar que es tractava de regals fets durant un viatge a Espanya d’autoritats de l’Aràbia Saudita el 2007. Des de l’entorn de Rodríguez Zapatero es va explicar a aquest diari que els collars, anells i polseres de més valor no van ser mai taxats per ell ni per la seva família, per la qual cosa desconeixien quin valor podien tenir. Els regals, segons les mateixes fonts, s’entregaven en caixes institucionals i Rodríguez Zapatero les hauria dipositat a la caixa forta on ja guardava les joies de l’àvia de la seva dona, Sonsoles Espinosa.
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari
- Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu
- La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble