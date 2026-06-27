Koldo García carrega contra la seva condemna i que no pugui recórrer-la
L’exassessor d’Ábalos afirma que la sentència del Suprem no reflecteix el que ha passat durant la vista i que ho demostrarà
FRancisco GARcíA
Koldo García ha parlat per primera vegada després de la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar a 19 anys i vuit mesos de presó en el judici per la trama corrupta del "cas mascaretes", liderada per l’exministre José Luis Ábalos, de qui era assessor. En declaracions exclusives al diari La Nueva España, el condemnat va afirmar que demostrarà la seva versió dels fets i va qüestionar amb duresa la sentència dictada pel Tribunal Suprem. "Només puc dir una cosa: jo sempre he dit que, per poder afirmar alguna cosa, cal demostrar-ho. I a poc a poc aniré demostrant les coses. Només cal tenir una miqueta de paciència i de fe", va expressar Koldo García, defensat per l’advocada de Gijón Leticia de la Hoz.
L’exassessor d’Ábalos situa com a primer argument al seu favor la mateixa resolució judicial, que, segons afirma, no reflecteix el que ha passat durant la vista. "La primera demostració ja la tenim feta, i és la sentència que ha emès el Tribunal Suprem. Fins a quin punt aquesta sentència... puc dir-ho àmpliament i sense cap tipus de por: diu coses que no són certes. ¿Per què dic això? Perquè no es correspon amb el que va passar en el judici", va dir.
El condemnat va assenyalar que pot acreditar les seves afirmacions, tot i que lamenta no disposar d’una instància superior ordinària a la qual acudir. "Jo ho puc demostrar, però de poc em servirà, perquè no puc acudir a cap òrgan superior per demostrar que el que diu aquesta sentència és fals. Tot i que jo no sigui aforat ni ho hagi sigut mai, no em donen el mateix dret que té qualsevol ciutadà espanyol a poder recórrer aquesta sentència i acreditar que el que recull no s’ajusta a la realitat", va dir amb referència al fet que el cas es jutgés directament al Suprem per la condició d’aforat d’Ábalos com a diputat.
García qüestiona la utilitat de la vista celebrada. "No sé per què hem fet el judici si, al final, s’ha aplicat el que plantejava l’acusació particular i s’ha fet exactament el que volia l’acusació particular", sentencia.
L’exassessor d’Ábalos afirma que la seva defensa no ha acabat i que aquest pronunciament judicial és només el començament de la seva resposta.
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