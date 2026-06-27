L’expresident demana eliminar de la causa les converses amb ‘Gertru’
Cristina Gallardo
José Luis Rodríguez Zapatero no considera suficients les mesures acordades pel jutge que l’investiga per tràfic d’influències a l’Audiència Nacional després de la publicació en diversos mitjans de comunicació de detalls de les converses que va mantenir secretària, Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, que van ser incloses per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) als annexos del seu últim informe.
"La vida del senyor José Luis Rodríguez Zapatero no pot ser sotmesa a l’escrutini de la unitat policial, al seu propi criteri i conveniència, sense cap justificació i sense autorització judicial", clamen els seus advocats, que demanen que la investigació es limiti als fets descrits en la interlocutòria que va motivar l’entrada al seu despatx el 19 de maig i, en conseqüència, s’acordi tornar a la unitat policial l’informe en el qual s’assenyalaven indicis d’una nova relació amb pagaments d’una empresa peruana a canvi de gestions amb l’anterior govern bolivià. També sol·liciten que "es desglossi i s’extregui de les interlocutòries, al tractar-se de fets aliens als aquí investigats i haver sigut analitzats com a resultat d’una investigació prospectiva i no autoritzada".
Indignació
En l’entorn del president no oculten la seva indignació per tota la filtració de la seva agenda i converses privades amb Gertru Alcázar. Consideren que a Rodríguez Zapatero se li ha desprotegit de tots els seus drets i fins i tot de la seva "condició de ciutadà". Denuncien una sensació d’escrutini públic de la seva intimitat mai abans vist a cap país democràtic, fins al punt que el consideren "pura inquisició".
L’escrit, al qual ha pogut tenir accés EL PERIÓDICO, al·ludeix a "l’absoluta falta de cura i de respecte pels drets fonamentals" de Rodríguez Zapatero. Segons el parer de la defensa, l’expresident considera que la difusió dels seus missatges amb Gertru "és desolador i un atropellament" als seus drets a la intimitat personal i familiar, a la vida privada, al secret de les comunicacions, a la protecció de dades personals i al dret a un procés amb totes les garanties.
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