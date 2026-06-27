Tempesta judicial i política
L’UCO acredita contractes manipulats a l’empresari amic de Begoña Gómez
La Guàrdia Civil afirma que la "predilecció" de l’empresa pública Red.es per les societats mercantils de Juan Carlos Barrabés "s’observa durant tot el procés de valoració"
Tono Calleja Flórez
Un informe elaborat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre les adjudicacions de l’empresa pública Red.es a les mercantils de Juan Carlos Barrabés, imputat en el cas Begoña Gómez, documenta "la modificació de les valoracions" que evidencien "que el procés de valoració dels criteris subjectes a judici de valor està marcat per una decisiva arbitrarietat". Així consta en un informe de 26 de febrer que els agents van enviar a la Fiscalia Europea en el qual s’inclouen els missatges que es van intercanviar els funcionaris a l’hora de valorar les ofertes per a les adjudicacions públiques de l’empresa Red.es: "Pensa que Barrabés és la bona i les altres han de baixar", diu literalment un d’ells.
"Més enllà de resultar la primera classificada en aquesta fase, atenent el procés integro, l’UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora més beneficiada de l’arbitrarietat que condiciona tota la valoració dels criteris subjectes a judici de valor", prossegueix l’ofici policial, que revela després que aquesta "predilecció" s’observa durant "tot el procés de valoració".
Baixada massiva a Everis
"Els condicionants que marquen la valoració dels criteris subjectes a judici de valor, tals com els alts llindars d’exigència de les puntuacions, l’interès a diferenciar tot el possible les notes i l’arbitrarietat amb què s’executen determinades modificacions, destacant la baixada massiva a Everis, tenen un reflex directe en el resultat final de la licitació. Tot això amb una clara intencionalitat i coneixement dels avaluadors, com s’adverteix a partir de les diferents expressions exposades", prossegueix la UCO.
Els agents conclouen, en aquest sentit, que "el damnificat més gran d’aquesta arbitrarietat és Everis, segon més ben classificat en les valoracions i licitador als mateixos lots que l’UTE The Valley-Barrabés, seguint-la molt de prop quant a puntuació durant la valoració. Fruit d’aquesta proximitat i la intenció d’arribar a la màxima diferenciació possible, es va desencadenar un procés que va resultar en la baixada dràstica a Everis així com a d’altres, la valoració dels quals va haver d’adaptar-se d’acord".
Fins fa uns dies, la Fiscalia Europea investigava presumptes delictes de malversació de cabals públics, tràfic d’influències i prevaricació en l’adjudicació per part de l’Entitat Pública Empresarial Red.es a l’UTE composta per l’empresa Innova Next SLU, propietat de Juan Carlos Barrabés, i The Valley Business School de diversos contractes públics.
Precisament, el jutge Juan Carlos Peinado va obrir de manera recent una nova peça separada del cas Begoña Gómez després de ser informat que l ’Audiència Nacional havia obligat la Fiscalia Europea a tancar les seves indagacions sobre determinats contractes que l’empresari Juan Carlos Barrabés va obtenir en relació amb diversos treballs oferts per l’empresa pública Red.es. Segons el parer de Peinado, aquestes conductes poden "ser constitutives d’un delicte de prevaricació i de frau als interessos de la Unió".
L’empresa Red.es ha presentat un escrit davant la Fiscalia Anticorrupció en el qual sosté "que el contracte objecte d’investigació no va comptar amb declaració d’interès firmada per Begoña Gómez".
Les converses
En relació amb les converses entre treballadors de Red.es durant la fase de valoració de les ofertes que es van presentar a la licitació recollides a l’informe de l’UCO, l’empresa assegura que "tant la preparació de la licitació com l’execució posterior del contracte es van desenvolupar amb ple respecte a les exigències i procediments establerts en la legislació de contractació pública aplicable".
"L’existència de discrepàncies entre avaluadors no evidencia absència de criteri, sinó precisament la concurrència de valoracions tècniques raonades que, en tot cas, se sustenten en motius expressats i explicitats en la corresponent motivació, excloent així qualsevol actuació arbitrària en sentit jurídic. De fet, aquestes converses revelen que es considerava excel·lent l’oferta finalment adjudicada", conclou l’escrit de Red.es.
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