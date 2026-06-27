El PSOE tancarà files amb un Sánchez assetjat per la justícia i més feble
Dirigents socialistes assenyalen que el partit "està millor que fa un any" i preveuen un conclave menys crític que el 2025
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, obrirà avui el Comitè Federal del PSOE en una situació d’extrema debilitat: assetjat per multitud de processos judicials i més sol que mai al Congrés dels Diputats. No obstant, totes les fonts socialistes apunten que el màxim òrgan de govern de la formació socialista entre congressos tancarà files entorn del secretari general.
El Comitè Federal es reunirà gairebé un any després que l’anterior –tot i que els estatuts del partit fixen que s’ha de celebrar "almenys dues vegades cada l’any"–. I en una situació de xoc intern després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, la sentència del cas mascaretes o l’escàndol de la trama de Leire Díez, amb l’entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz durant més de 14 hores. A més, a mesura que creixien els escàndols, els socis parlamentaris del Govern s’han anat allunyant fins al punt que el Congrés va aprovar aquesta setmana una iniciativa exigint al president una qüestió de confiança.
No obstant, fonts de la direcció que ja van viure el Comitè Federal del juliol de l’any passat asseguren que el partit està avui "millor que fa un any". I preveuen que el conclave sigui menys crític que el de juliol del 2025. "En aquell moment, l’empresonament de Santos Cerdán, les referències masclistes de José Luis Ábalos, incloent diàlegs sobre prostitutes fets públics en nombrosos àudios, o l’elecció frustrada de Francisco Salazar, que va haver de dimitir arran d’un cas d’assetjament sexual, van configurar la tempesta perfecta sobre el PSOE", diuen.
"Els crítics habituals"
El Comitè tornarà a comptar amb "els crítics habituals", com els anomenen a Ferraz. Especialment, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, o l’alcaldessa de Palència, Miriam Andrés. Aquests dos dirigents són dels pocs enfrontats a Sánchez que es mantenen en la direcció del partit socialista.
Page ha demanat ja reiteradament al president del Govern que presenti una qüestió de confiança o bé que convoqui eleccions anticipades. I ha exigit diverses vegades, igual com Andrés, que les eleccions generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, perquè els candidats regionals no recullin el vot de càstig al Govern.
Com explica un membre molt destacat de la direcció a EL PERIÓDICO, "les veus crítiques les tenim ja molt identificades", per la qual cosa Ferraz no té la més mínima inquietud davant el conclave que s’obrirà avui amb la intervenció de Sánchez. El líder socialista tornarà a referir-se a la "manya judicial" que segons la seva opinió agiten la dreta i determinats mitjans de comunicació per donar la "falsa" impressió que el Govern i el PSOE estan "tancats per la corrupció".
Tot seguit, donarà compte de les mesures de neteja i regeneració que va aprovar el Comitè Federal de l’any passat, farà balanç de les 13 mesures implantades pel nou equip dirigit per la secretària d’Organització, Rebeca Torró, per augmentar la transparència i ressaltarà la importància que té per als ciutadans que el PSOE continuï governant Espanya, com va reiterar ahir a les xarxes socials el líder socialista.
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