En clau europea
Quimeres de la UE en immigració
En lloc d’abordar els problemes relatius al cost de l’habitatge, el deteriorament de la sanitat o l’educació, la Unió Europea opta per falses solucions miracle per frenar l’avenç de la ultradreta.
El 73,9% del creixement econòmic a Espanya és atribuïble a la contribució dels immigrants
Eliseo Oliveras
La creació de centres de deportació fora del territori de la Unió Europea (UE) per a immigrants irregulars i refugiats –oficialment, "centres de retorn"– s’ha convertit en la nova quimera darrere de la qual la Comissió Europea i la majoria dels governs dels Vint-i-set busquen ocultar la seva incapacitat per gestionar els fluxos migratoris del segle XXI i els problemes associats a aquests.
L’alça del cost de l’habitatge per falta d’inversió en pisos socials durant dècades, el deteriorament de la sanitat i l’educació per infrafinançament a les zones on més ha crescut la població per la immigració, la laxitud judicial amb els delinqüents i violents i la passivitat davant l’ofensiva islamista contra la cultura i els valors europeus han creat un malestar social que la ultradreta ha instrumentalitzat per polaritzar el tema de la immigració. Però en lloc d’abordar l’arrel dels problemes, la UE opta per falses solucions miracle per frenar l’avenç electoral ultra, com els centres de deportació, i es reuneix amb una delegació talibana a Brussel·les per repatriar afganesos, cosa que legitima de facto el seu règim totalitari i la seva brutal opressió a les nenes i dones.
Alemanya, Àustria, Dinamarca, els Països Baixos i Grècia estan negociant establir els primers d’aquests centres de deportació a Ruanda i l’Uzbekistan el 2026, malgrat el seu elevat cost i que no han servit per dissuadir la immigració on s’han materialitzat, com evidencien el cas d’Austràlia amb Papua Nova Guinea i Nauru (2012) i d’Itàlia amb Albània (2023). Altres països, com Espanya i França rebutgen participar en aquests projectes.
El declivi
La UE necessita immigrants per evitar el declivi econòmic que acompanya el declivi demogràfic: la reducció de la força laboral, l’activitat econòmica, la demanda interna i la inversió. A Alemanya, les defuncions són més nombroses que els naixements des de 1972 i sense immigrants hauria perdut població. Fins i tot amb immigració, la població alemanya a penes creix des del 2020 amb un augment acumulat de només 410.000 habitants en els últims cinc anys, segons l’Eurostat. El declivi demogràfic és més marcat a Itàlia, que el 2025 tenia 698.000 habitants menys que el 2020, segons l’Eurostat.
A Espanya, les defuncions superen els naixements des del 2015. Gràcies a la immigració, la població espanyola és 2,36 milions més alta que el 2020, segons la dada de l’1 d’abril de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’economia a Espanya creix molt més que el conjunt de l’eurozona en els últims anys a causa de la immigració i del fort augment del salari mínim que han mantingut la demanda interna elevada.
El 73,9% del creixement econòmic del 2018 al 2025 a Espanya "és atribuïble a la contribució de la població estrangera", indica l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) en el seu informe L’augment demogràfic a Espanya com a factor explicatiu de l’actual cicle econòmic. A França, la població ha crescut en 1,4 milions des del 2020 i ha possibilitat un creixement econòmic més gran que a Alemanya en els últims anys, segons les dades de l’Eurostat. L’Institut d’Estadístiques francès (INSEE) va destacar al desembre el paper de la immigració en l’augment de l’ocupació i del creixement econòmic.
Austràlia va ser pionera a enviar des del 2012 els immigrants i els refugiats que arribaven al país per via marítima a Papua Nova Guinea i Nauru mentre se’ls tramitaven les peticions. Però això no va frenar l’arribada d’immigrants irregulars. Només ho va fer la intervenció física en alta mar de la Força de Fronteres Australiana per interceptar i impedir l’arribada de les barques i aturar aquesta onada migratòria, assenyala un informe del Parlament Europeu. El cost acumulat de mantenir aquests centres fora d’Austràlia supera ja els 8.000 milions d’euros i el cost per cada immigrant detingut a Nauru es xifrava en 363.000 euros anuals el 2025.
El pla d’Itàlia del 2023 de transferir fins a 36.000 refugiats a centres de detenció a Albània mentre se’ls tramitava la petició d’asil no acaba de funcionar a causa de les successives sentències judicials que hi ha en contra. El pla britànic del 2023 d’enviar els refugiats a Ruanda mai va arribar a materialitzar-se, malgrat el tractat que es va tancar amb el Govern ruandès.
L’Institute for Public Policy Research va estimar que el cost d’aquest pla hauria ascendit a 133.000 euros anuals per refugiat, mentre que el cost per allotjar-los al Regne Unit es limitava a 32.000 euros anuals per refugiat.
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