La trama Leire
Rafael Yuste ratifica davant el jutge que el DAO li va demanar "posar-se de perfil"
Cristina Gallardo
Qui va ser cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil avui general de Brigada Rafael Yuste ha ratificat davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que investiga una suposada trama per sabotejar causes judicials que esquitxen el Govern, que el mateix DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, li va indicar el juliol del 2024, en plena investigació al germà del president del Govern, que no fos "proactiu", i es posés "de perfil" havent de ser, en aquest cas concret, "l’autoritat judicial qui prengués la iniciativa". Pedraz investiga una suposada trama per sabotejar causes judicials que esquitxen el Govern.
Fonts presents en la declaració van qualificar de molt exhaustiu interrogatori de la fiscal del cas tant Yuste com els altres tres agents que van comparèixer aquest divendres com a testimonis del cas. La representant del Ministeri Públic va anar preguntant punt per tots els fets relatats a l’informe de l’UCO que incloïen l’interrogatori que va realitzar el 27 de maig passat a l’excap de la UCO el tinent coronel Balas, cap del DIECAN, o Departament d’Investigació Econòmica i Anticorrupció i un dels principals objectius de la trama corrupta. Davant d’això, el testimoni va matisar alguns aspectes de l’informe en el sentit d’assenyalar que quan se li va dir que no fos proactiu ho va entendre com referits a causes polítiques en general, si bé cal tenir troba que quan es va produir aquesta reunió les investigacions de la Unitat es referien a casos com el del germà de Sánchez, de la seva dona Begoña Gómez o el cas Koldo. Segons alguns dels advocats presents a la diligència, i tot i que no va ser preguntat expressament per això, el testimoni no va entendre les indicacions del DAO com a pressió.
A més de Yuste, el magistrat de l’Audiència Nacional ha interrogat també aquest divendres en qualitat de testimoni Alfonso López Malo, que va ser titular de la Direcció de Policia Judicial des del juny del 2023. Al seu dia va declarar que el DAO de la Guàrdia Civil li va ordenar fer un informe dels correus de David Sánchez on s’acabés que "no hi havia res", una cosa a què calia donar prioritat màxima: si els agents s’havien de quedar sense vacances, que es quedessin. Tots aquests extrems han sigut ratificats davant del jutge Santiago Pedraz. A més, també han sigut citats el cap de l’Estat Major de la Guàrdia Civil, Leonardo Sánchez, i Antonio Cortés, general responsable de la Direcció d’Armes, Explosius i Seguretat, que van ser els superiors que els van obrir investigacions internes per suposades filtracions a mitjans.
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