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Sheinbaum i Felip VI passen pàgina

Sheinbaum i Felip VI passen pàgina | C

Sheinbaum i Felip VI passen pàgina | C

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José Méndez

La rebuda brindada per la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, al rei Felip VI al Palau Nacional simbolitza el final del procés de desglaç diplomàtic que es va iniciar després de les tensions pel que Mèxic considerava la falta de resposta a la seva sol·licitud que Espanya demanés perdó per la conquesta d’Amèrica.

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