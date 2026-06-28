Relleu
Alejandro Fernández és reelegit president del PP català
El dirigent elegeix com a secretari general Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, en una executiva coral
Gisela Boada
Dos Fernández al capdavant del PP català per "obrir una nova etapa" que doni continuïtat als bons resultats obtinguts en les passades eleccions catalanes. Alejandro Fernández, que va ser reelegit ahir president dels populars a Catalunya amb la benedicció d’Alberto Núñez Feijóo i el 97,51% dels vots a la seva candidatura única, va escollir com a mà dreta Juan Fernández, nomenat secretari general del PPC, com va avançar EL PERIÓDICO.
El fins ara portaveu del Parlament, avesat a la política municipal de Badalona, deixarà aquest càrrec per centrar-se en la direcció del PPC. El substituirà Lorena Roldán, que fins ara era portaveu adjunta. "Estic molt content que assumeixis aquest repte, ho farem bé", li va dir el líder del PPC a la seva nova mà dreta. En aquest ball de noms fa un pas al costat Santi Rodríguez, històric dirigent del PP català, i secretari general des del 2021 –ho va ser també entre 2017 i 2018–, que Fernández ha incorporat com a vocal en la seva executiva, després d’agrair la seva tasca, gens fàcil, al capdavant del partit.
La nova cúpula directiva afronta com a primera prova de foc les eleccions municipals i generals de l’any que ve, amb l’objectiu de deixar enrere una dècada marcada per la pèrdua de pes polític, les tensions internes i una crisi d’identitat que va portar la cúpula de la formació a plantejar-se fins i tot la seva dissolució. "Farem un salt inèdit. No és una quiniela, és el moment de fer-ho. Quan ens donaven per morts, reien i ens convidaven a anar a altres formacions; cap de vostès ho va fer. Fa dos anys tothom sabia que el PPC creixeria, però ningú s’imaginava que tant", va declarar Alejandro Fernández en el seu discurs. Feijóo ja li ha posat deures: duplicar els diputats catalans al Congrés per arribar als 12.
Un partit cohesionat
Al ritme del rock espanyol de Siloé i la seva cançó Que merezca la pena, Feijóo va irrompre en el congrés, amb uns minuts de retard respecte al previst, per tancar files amb Alejandro Fernández després d’anys de disputes internes. Una posada en escena per projectar que val la pena deixar enrere les diferències entre tots dos, per notòries que fossin, i remar entorn d’un projecte comú amb l’objecte d’aconseguir que Feijóo arribi a la Moncloa. "Si quedaven ferides obertes, estan més que tancades; si a algú vaig ofendre, aquí hi ha les meves disculpes; si algú em va ofendre, us juro que no me’n recordo. Girarem full i endavant junts", va dir el president del PPC, en un dels seus discursos més conciliadors dels últims anys.
Alejandro Fernández va presentar una executiva coral, amb membres de totes les famílies del partit. Juan Milián segueix al capdavant de la vicesecretaria d’estratègia; David Solé, que va sonar com a possible substitut de Rodríguez, assumeix la de política territorial; i Alfredo Bergua, regidor de Sant Cugat, es queda amb la part d’organització. La llista és llarga i inclou altres vicesecretaries, com la de Comunicació, per al diputat Hugo Manchón –pròxim a Dolors Montserrat– o la d’Economia, per a Natalia Ortega, entre d’altres.
A la llista de membres nats del Comitè de Direcció va incorporar el seu actual cap de gabinet, Eduardo Bolaños, i Daniel Sirera, president de la junta del PP de Barcelona.
Adeu a Rodríguez
Santi Rodríguez, que va exercir de secretari general en els pitjors moments del partit –el 2017, amb quatre diputats al Parlament, i el 2021, quan va caure a tres–, va deixar ahir el càrrec per petició de la direcció nacional. El dirigent que va intentar recosir el partit quan la dissolució semblava una opció se’n va ara que ha ressorgit. «Gràcies per defensar les sigles en els moments més difícils», li va dir Tellado. Entre aplaudiments, Rodríguez es va acomiadar posant a disposició del partit: «Fa 44 anys que vaig començar a treballar pel PP enganxant pancartes. Estic disposat a fer el que faci falta».
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