Delcy demana una "oració"
La magnitud de la tragèdia causada pels dos terratrèmols a Veneçuela provoca sentiments de desbordament entre els esponsables del país, hereus del règim de Nicolás Maduro
Abel Gilbert
"Som en el que anomenem les hores més crítiques i sensibles de rescat de persones". La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, va resumir amb dramatisme la situació de Veneçuela a punt de fer tres dies del doble terratrèmol que, segons les xifres preliminars, va matar 920 persones, i gairebé 4.000 han resultat ferides de diferent gravetat i són ateses en hospitals col·lapsats. Rodríguez sap que aquestes xifres no expliquen la gravetat del que va passar dimecres a les sis de la tarda. Tot és provisori i fràgil. I per això, a més de cridar els veneçolans a la "cooperació", els va convidar a l’"oració permanent" per pregar pels qui encara poden ser rescatats de la runa.
La crida de la presidenta provisional va coincidir amb la notícia d’una nova tremolor de magnitud 4,9 que es va sentir al centre del país. L’episodi no va tenir impacte material però va aprofundir la sensació d’incertesa col·lectiva. El Govern interí va decidir restringir l’accés a La Guaira, la zona zero del desastre, a 30 quilòmetres de Caracas, per no obstaculitzar les tasques de rescat. La ciutat balneària ha sigut militaritzada i declarada zona de desastre.
Conversa amb Trump
"He rebut una trucada del president Donald Trump i del secretari d’Estat Marco Rubio, que van ratificar el suport del govern dels Estats Units en aquest moment difícil per a Veneçuela", va revelar la presidenta. "Estem profundament agraïts per aquest gest", va dir Rodríguez, amb paraules impensables abans del gener, quan un comando dels EUA va segrestar Nicolás Maduro.
L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) de les Nacions Unides calcula que fins a 6,76 milions de persones podrien haver-se vist afectades pels terratrèmols. De moment, comencen a desplegar-se per les ciutats més castigades els equips de recerca, tant de Veneçuela com també de Suïssa, els Estats Units, els Països Baixos, França, Qatar, la República Txeca, Alemanya, Jordània, el Regne Unit i Espanya.
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- Aliança Catalana s'instal·la a Berga a l'antic local de Casal Panxo
- Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Vuit adults i un menor detinguts a Manresa per una revenja després d'una discussió a Sant Joan
- Commoció per la mort d'un exconcursant de 'La Voz' en un accident domèstic als 26 anys