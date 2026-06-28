Congrés del Partit Popular a Catalunya
Feijóo demana a Junts "responsabilitat" per forçar un avançament electoral
El líder dels populars escenifica la pau segellada amb Fernández al conclave celebrat a Barcelona
"El canvi no pot arribar sense Catalunya, ni contra", afirma el cap de l’oposició
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va viatjar a Barcelona ahir per acompanyar Alejandro Fernández com a nou líder reelegit del partit a Catalunya, en un congrés que ha servit per deixar la formació a punt per al pròxim cicle electoral, amb la mirada posada en les pròximes eleccions generals. "El canvi no pot arribar sense Catalunya, ni tampoc contra Catalunya", va manifestar Feijóo en el discurs de clausura d’un conclave que va constatar que la sintonia entre Génova i Urgell és, després d’anys de disputes, més forta que mai.
El cap de l’oposició va demanar als populars catalans que treballin per convertir-se en la "clau" que ajudi a fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa amb un bon resultat a les quatre províncies catalanes en els pròxims comicis. Feijóo ha fixat com a objectiu arribar a 12 diputats catalans al Congrés, una gesta que va aconseguir José María Aznar amb la majoria absoluta de l’any 2000 i en què s’inspira el president actual del PP. "Amb aquests diputats el canvi a Espanya està assegurat; jo no tractaré mai els catalans com a moneda de canvi. No confondré problemes reals amb ficticis. No respondré a les seves necessitats ni per xantatge ni per col·lisió. Treballaré per Catalunya amb convicció i per compromís", va dir Feijóo, davant la plana major del PPC, acabada de renovar i amb l’absència destacada de Jaume Veray, diputat del Parlament i expresident provincial de Girona, que no va poder acudir al conclave per qüestions de salut.
Els seus plans de futur, però, no volen esperar fins al 2027, quan està previst que se celebrin les eleccions generals, sinó que Feijóo manté viva l’esperança de desallotjar Sánchez abans i forçar un avançament electoral per al qual necessita els vots de Junts. Els de Carles Puigdemont continuen oposant-se a recolzar una moció de censura que també requeriria el concurs de Vox, tot i que aquesta mateixa setmana van donar els vots a una moció simbòlica del PP al Congrés que demanava dissoldre les Corts. "Pitjar el botó que les convoca seria millor i força més responsable", va assenyalar Feijóo als postconvergents. I va avisar: "En les pròximes eleccions ens hi juguem la democràcia".
En un moment d’alta tensió en el Govern i amb un president que va sumant presumptes casos de corrupció en el seu entorn, Feijóo aprofita qualsevol escenari per denunciar el que veu com una "degradació de les institucions" i una "falta de respecte" envers els espanyols, dels quals va assegurar que Sánchez se’n riu a l’ignorar la petició d’eleccions que li ha fet la Cambra baixa a través d’aquesta moció. Però també va carregar contra el PSC –"hauria de prendre distàncies amb el PSOE. No ho fa i algun dia sabrem per què" –i contra els seus socis d’investidura, que, segons el seu parer, continuen legitimant que continuï al capdavant de l’Executiu. "Quina vergonya veure aquests partits i l’esquerra aplaudint la corrupció. Espanya no es mereix un president atrinxerat en el poder amb un Govern més propi d’un cabdillisme que no es veia des de feia 50 anys", va apuntar.
Per això va insistir en la necessitat d’un canvi de president, "no per alternança", sinó per "decència". "Vull retornar la decència al meu país, ho faré amb l’ajuda dels seus vots [de Junts] o sense, però no sense el meu partit", va defensar Feijóo, en una picada d’ullet a Fernández, amb qui ha protagonitzat les disputes més grans arran de la relació que ha de teixir el PP amb Junts. No hi ha espai per al dubte: tots dos han segellat una pau interna que no s’havia projectat mai amb tanta força públicament com ahir.
Elogis a Fernández
"És evident que avui l’Alejandro troba el camí del Partit Popular de Catalunya", va dir Feijóo al president del PPC, que hores abans li havia concedit el que ha sigut el to més conciliador fins ara en la seva relació: "Si quedaven ferides obertes, estan més que tancades", va declarar Fernández. Símptoma d’aquesta nova etapa és que tots dos han segellat un acord per a la secretaria general, que recau en Juan Fernández, un home de consens dins del partit i de la confiança de tots dos, i per a la representació al Parlament, que fins ara ocupava l’exregidor de Badalona i que passa a Lorena Roldán, de l’entorn del president del PPC.
Fernández va assumir el repte d’impulsar el PP català i va agrair tant a Feijóo com a Miguel Tellado, secretari general del PP, la implicació amb Catalunya. Així mateix, va ser rotund al demanar als seus quadres que no interpretin el resultat de les eleccions catalanes passades, quan el PPC va passar de tres a 15 diputats, com un objectiu complert, sinó com "el punt de partida" d’un partit que va ressuscitar el 12 de maig del 2024, malgrat haver estat a punt de la dissolució, i que ara es compromet a enfortir-se per contribuir a fer que el PP de Feijóo arribi a la Moncloa.
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