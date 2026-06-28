Tempesta judicial i política
La firma que va pagar a Zapatero es va associar amb els directius de Plus Ultra
"Cobro jo per l’empresa panamenya i per ells i ho reparteixo", s’explica en un dels missatges entre executius de la companyia aèria entregats pels EUA
Tono Calleja Flórez
Els missatges del telèfon del que va ser màxim accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, que van ser entregats per l’agència dels EUA Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de març del 2026 al jutge José Luis Calama, evidencien que l’empresari Domingo Amaro Rangel, pare dels germans Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, es va associar amb els amos de l’aerolínia Plus Ultra dies abans que la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) fes el primer desemborsament, de 19 milions, del rescat de la companyia aèria. La societat Inteligencia Prospectiva, propietat dels Amaro Chacón, va pagar més d’un milió d’euros a les empreses que la UDEF atribueix a José Luis Rodríguez Zapatero i a la firma Whathefav SL, que pertany a les filles de l’expresident, Alba i Laura Rodríguez Espinosa.
En la seva declaració com a investigat davant del jutge de l’Audiència Nacional, Zapatero va assegurar haver tingut "una relació molt pròxima a la família" Amaro Chacón, "als pares, conec l’oncle des del 2015 segurament". El magistrat va afirmar, per la seva banda, que l’Agència Tributària havia detectat que l’empresa Inteligencia Prospectiva, de la família Amaro Chacón, va transferir a Análisis Relevante, propietat del "lloctinent" de Zapatero, Julito Martínez, Gate Center, 266.000 euros; i a l’empresa Whathefav SL, de les filles de l’expresident del Govern, 551.760 euros.
Al xat de Whatsapp entre Reyes Rojas i el conseller de Plus Ultra Raif El Arigie es pot llegir que aquest últim reenvia un missatge el 15 de febrer del 2021 en què de manera literal diu: "Podem avançar en aquesta direcció amb un document mare o marc, que defineixi tots els acords. [...] Has de tenir en compte en el punt número cinc que probablement els pagaments dels altres accionistes siguin també rebuts per Domingo Amaro R. A aquests efectes podem presentar les autoritzacions i firmar el traspàs d’aquestes accions sense cap problema, tret d’esperar que ells, els altres accionistes, arribin al país. Però es vol mantenir una sola ruta per al pagament al banc".
"Esperit de confiança"
Després, es ressalta "que el pacte de cavallers que ha privat en aquest acord entre Camilo [Ibrahim]/ Domingo [Amaro Rangel] i jo es basa en un alt esperit de confiança i compliment. Els venedors esperen que res d’això retardi l’acord perquè ells ja estan preparats des de fa dies". Als informes de la UDEF s’al·ludeix a l’existència d’almenys un pagament de 40.000 euros a l’exdirectiu de Plus Ultra El Arigie, que es relaciona amb el rescat.
Dels gairebé 16 milions del rescat que van ser transferits fora d’Espanya, 5.921.777 euros van sortir entre el 18 de març del 2021 –quan Plus Ultra va rebre els primers 19 milions de l’ajuda– i el 10 d’agost del 2021, data en què es va aixecar la mesura cautelar judicial de suspensió. El 17 de febrer del 2021, Reyes Rojas assegura que quan es diposités els diners públics se n’anirien "a Colorado". Després envien nous missatges en què al·ludeixen Dubai i Allpa, que és el nom d’unes de les firmes instrumentals que es van utilitzar per treure d’Espanya els fons del rescat, que també es van valer de l’empresa panamenya Panacorp Casa de Valores SA.
I el 22 de març del 2021, Reyes Rojas s’interessa davant El Arigie sobre si "Luis Esquivel està treballant en el compte d’Amaro ¿Va bé?", pregunta, davant la qual cosa El Arigie respon: "Moltíssimes gràcies. ¿Quan creus que tindrà el compte preparat per plasmar-ho al document i procedir a la firma? Ja les dues parts estan llestes. Tota informació confidencial!!".
"¿Al final només cobra l’empresa panamenya?", es pregunten hores després en un missatge, per després afirmar que "al document de compravenda l’autorització de part dels socis minoritaris de rebre diners en nom d’ells. S’obrirà un sol compte a nom personal i és el meu, Domingo Amaro Rangel. El pagament és de 5.560.000 de dòlars corresponent al 40% de les accions de l’empresa propietària del local. Ven una empresa panamenya 21% i quatre socis naturals 19%. Cobro jo per l’empresa panamenya i per ells i ho reparteixo", finalitzen els missatges.
Però la resta de missatges confiscats per la UDEF posen de manifest que els vincles de la família Amaro Chacón i els amos de Plus Ultra no es van limitar al 2021, en ple rescat de l’aerolínia. Ja el 2019 al telèfon de Reyes Rojas es pot llegir aquest missatge: "Per cert: Digues al Raif que tinc l’Amaro gairebé llest per vendre el pis petit de So12!! Que tingui els petros a la wallet!!", va escriure des d’un telèfon veneçolà el 22 de gener del 2019 Reyes Rojas a El Arigie, que va respondre, també des d’un terminal de Veneçuela: "Ho compro, que prepari els reals Camilo. Ell me’ls donarà", en al·lusió a un altre dels accionistes de Plus Ultra, Camilo Ibrahim, amb qui el mateix Zapatero va reconèixer reunir-s’hi.
I uns mesos després, en concret el 21 de maig del 2019, El Arigie alerta Reyes Rojas que "Amaro vol tancar el 15 juny, perquè ha de pagar impostos de la societat, etcètera". I el 12 de juliol del 2019 afirma: "Que Amaro se’n va dilluns, que vol el cash, etcètera. ¿Tu vas poder resoldre alguna cosa?", va insistir El Arigie, a què el que va ser propietari de Plus Ultra respon: "Sí, li vam aconseguir els 50k. Les altres coses les puc rodar per a finals d’agost!! Jo li vaig dir que aquí a CCS (Caracas) els aconsegueixo. Però els vol allà", va ressaltar Reyes Rojas, davant la qual cosa va respondre El Arigie: "Sí, per això". Ja el maig del 2021 El Arigie assegura que "Domingo" el portava boig, i que "Willy li havia dit que li donem el que està al fideïcomís".
"7.500 dòlars pel teu compte"
I després Reyes Rojas explica com pretén enviar els diners als germans Amaro: "Hauríem de complir l’oferta de 50k euros aquí, i el saldo bicicletejar-lo per a la primera setmana de setembre. I per Caracas". I uns dies després, el que era llavors amo de Plus Ultra informa al seu interlocutor, segons consta en els missatges remesos pels EUA: "Li estic entregant a Domingo Amaro 7.500 dòlars pel teu compte".
En l’interrogatori a Zapatero, el jutge Calama va qualificar l’empresa dels germans Amaro Chacón com a "rara": ¿Vostè manté el contacte amb els germans?", va preguntar el magistrat, davant la qual cosa l’expresident va respondre: "No, no, no hi he tingut de nou contacte, però vaja, haurà de substanciar-se i no m’afecta, perquè jo no soc d’aquesta societat per a res, ni he tingut cap relació amb aquesta societat".
"¿Vostè va estar al domicili social d’aquesta societat?", va tornar a interpel·lar el jutge, que va veure com Zapatero responia afirmativament: "Hi vaig ser, sí, sí. Però no respondré per Inteligencia Prospectiva, òbviament", va concloure.
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