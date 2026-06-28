El PSC
Illa lidera el suport a la resistència del president
Sara González
Si el castellanomanxec Emiliano García-Page va presentar ahir la veu única i discordant amb la voluntat de Sánchez de resistir contra vent i marea, el líder del PSC, Salvador Illa, va encapçalar just la tendència contrària, la del suport incondicional i infrangible a la continuïtat del president que han exhibit la immensa majoria de les federacions territorials socialistes. "El cost personal que està patint mereix lleialtat per part de tots", va demanar durant la seva intervenció al conclave.
Després de setmanes deixant anar que hi ha una intencionalitat política darrere de l’acumulació d’accions dels tribunals que han situat el nuvolot de la corrupció sobre el PSOE, el president de Catalunya va cridar a tenir esperit combatiu. "Ni ens doblen ni ens fan callar", va pregonar, a més de demanar a totes les files socialistes que defensin el projecte "amb el cap ben alt". De fet, si una cosa va mirar de fer el primer secretari és insuflar moral al PSOE demanant que no sucumbeixi davant "el soroll i la desinformació".
A les portes de Ferraz, just abans que comencés el comitè, Illa va mirar de conscienciar tot l’espai polític de la disjuntiva que, segons la seva opinió, s’ha de dirimir en el pròxim cicle electoral que portarà el 2027 eleccions generals, autonòmiques i municipals. "O avancem o involucionem: o una Espanya plural i diversa, o una Espanya monocolor", va assenyalar.
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