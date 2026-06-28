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L’Exèrcit d’Israel bombardeja Hezbol·là al sud del Líban

Edificis destruïts per l’Exèrcit d’Israel a la localitat de Maifadoun, al sud del Líban. | MARWAN NAAMANI / EUROPA PRESS / CONTACTE

Edificis destruïts per l’Exèrcit d’Israel a la localitat de Maifadoun, al sud del Líban. | MARWAN NAAMANI / EUROPA PRESS / CONTACTE

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El Periódico

Madrid

L’Exèrcit israelià va assegurar ahir haver portat a terme un atac aeri contra presumptes milicians a la zona de Nabatieh, al sud del Líban, el primer d’aquesta mena des que Washington va anunciar divendres que s’havia assolit un acord marc entre Israel i el Líban. Una portaveu de l’Exèrcit israelià va explicar que l’atac va tenir per objectiu "presumptes terroristes que representaven una amenaça per als soldats de les Forces de Defensa d’Israel" a la zona.

Mentrestant, desenes de seguidors del partit milícia xiïta Hezbol·là han sortit al carrer a Beirut durant les últimes hores per protestar contra l’acord marc a què han arribat el Líban i Israel, al final d’una ronda de converses als Estats Units. Els manifestants van recórrer els carrers de la capital libanesa amb motocicleta, tant al centre com a les zones del sud, mirant de bloquejar algunes carreteres, incloent-hi la que porta a l’Aeroport Internacional Rafic Hariri. No obstant, l’Exèrcit es va desplegar i va dispersar amb gasos lacrimògens grups de manifestants que feien voleiar banderes de Hezbol·là, i també del Líban i de l’Iran.

Delegacions del Líban, Israel i els Estats Units van firmar aquest divendres un acord marc per iniciar converses formals amb vista a aconseguir una pau i seguretat "duradores", a fi de concloure així la cinquena ronda de negociacions auspiciada per Washington des del 2 de març, quan l’Exèrcit israelià i Hezbol·là van reprendre uns combats als quals els diversos altos el foc no han aconseguit posar fi.

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El pacte planteja, a més del desarmament de Hezbol·là, restaurar la sobirania del Líban sobre tot el seu territori, la creació d’un grup de coordinació militar trilateral per al Líban i una ajuda humanitària "immediata" per part dels Estats Units valorada en 100 milions de dòlars, aproximadament 87 milions d’euros.

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