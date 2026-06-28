L’Iran torna a atacar bases dels EUA i vaixells a Ormuz malgrat la treva
Washington i Teheran s’acusen mútuament de violar l’alto el foc abans que arrenquin a Suïssa les negociacions sobre el programa iranià
«La violència serà resposta amb violència», va avisar el vicepresident nord-americà
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran va atacar ahir al matí diverses bases nord-americanes al golf Pèrsic, a més d’un vaixell de càrrega que intentava travessar l’estret d’Ormuz, en l’escalada de tensions i d’intercanvi de bombardejos des que Washington i Teheran van firmar ara fa dues setmanes el seu primer preacord, que hauria de donar lloc a un acord definitiu aquest estiu.
Tot va començar dijous, quan l’Iran va llançar diverses salves de drons contra dos vaixells de càrrega que van intentar travessar Ormuz sense demanar permís explícit a la República Islàmica. L’Iran ha obert el pas, però manté que és Teheran i únicament Teheran qui coordina els creuaments. El país, a més, assegura que cobrarà pel pas de vaixells una "taxa de servei" en el futur, una cosa que tots els països del Golf –i els EUA– rebutgen.
Davant d’aquests atacs amb drons, Washington va bombardejar divendres a la nit diverses posicions iranianes a la costa del golf Pèrsic. Els atacs iranians d’ahir van passar, segons Teheran, en resposta a aquests atacs.
"Els EUA, al continuar creant tensions a l’estret d’Ormuz, estan violant l’article 5 del preacord. I la nostra resposta a qualsevol violació serà ràpida i decidida", va declarar ahir Mohsen Rezaee, assessor del líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei.
Base castigada
Segons van confirmar les autoritats de Bahrain, la base nord-americana instal·lada al seu país, una de les més grans de la regió, va ser atacada ahir al matí. Aquesta base –castigada durant les cinc setmanes de guerra activa contra l’Iran– ha sigut un dels punts neuràlgics dels atacs nord-americans i israelians contra la República Islàmica, que va perdre en el conflicte una bona part de la cúpula política i militar.
"La continuació de l’agressió [de l’Iran] contra els seus veïns, en un moment d’esforços regionals per reduir les tensions, representa un enorme mal per a la pau i l’estabilitat de tot l’Orient Mitjà", va denunciar, en un comunicat, el Ministeri d’Exteriors de la veïna Kuwait.
Aquesta setmana, els països del Golf han anunciat una nova iniciativa –liderada per Qatar– per mirar d’aconseguir una nova entesa i un nou ordre amb l’Iran, després d’haver sigut tots castigats diàriament durant la guerra per part de Teheran, que buscava d’aquesta manera paralitzar la regió i l’economia mundial.
Tant els Estats Units com l’Iran s’acusen mútuament d’aquesta escalada de tensions i d’haver violat l’alto el foc, instaurat a inicis d’abril però que ja ha sigut posat en perill en múltiples ocasions. Aquesta vegada, però, és la primera violació des de la firma del preacord i de l’inici de les negociacions directes a Suïssa.
"L’Iran va firmar l’acord d’alto el foc. Nosaltres l’hem respectat. Si tenen cap queixa sobre la manera com s’aplica el preacord, que agafin el telèfon i ens truquin. La violència, però, serà resposta amb violència", va manifestar ahir a la matinada el vicepresident nord-americà, J. D. Vance, que ha liderat l’equip negociador de la Casa Blanca.
Encara amb aquests atacs, les converses continuen vigents i tiren endavant. Els equips tècnics dels dos països són a Suïssa durant un termini d’un màxim de 60 dies per arribar a un acord final que serveixi per acabar definitivament amb el fantasma de la guerra a l’Orient Mitjà. Però les dificultats són enormes, sobretot en els temes de discòrdia entre els dos països, en els quals les diferències són abismals: des del futur de l’estret d’Ormuz fins a les milícies aliades iranianes, passant pel gran punt de discòrdia, el programa nuclear persa.
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