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Dos morts en un xoc a Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia

El vehicle escàpol ha topat contra un altre turisme aturat en un semàfor a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià

Dos morts en un accident a Barcelona

Dos morts en un accident a Barcelona / ACN

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ACN

Barcelona

Dues persones han mort en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 09.00 hores d'aquest diumenge a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres.

Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturat el vehicle infractor, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol s'ha posat en direcció contrària i ha acabat xocant frontalment contra un turisme aturat en un semàfor.

Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectius del cos de Bombers de Barcelona han fet tasques d'excarceració de tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari, ha precisat l'Ajuntament de Barcelona. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.

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Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per tal de realitzar l'atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre. Amb aquestes dues morts, ja són 8 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.

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