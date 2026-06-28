Comitè Federal socialista
Page exigeix a Sánchez "garanties que el PSOE no serà imputat"
El president manxec diu que el partit està "en el pitjor moment de la seva història"
«L’únic mur que cal aixecar és contra la corrupció», va dir el dirigent de Castella- la Manxa
Luis Ángel Sanz
Com era previsible i es donava ja per descomptat, el president de Castella-la Manxa va ser la principal veu discordant d’un Comitè Federal dissenyat per tornar a acompanyar Pedro Sánchez en el pitjor moment del PSOE. Emiliano García-Page es va quedar sol a les portes de la seu de Ferraz demanant unes eleccions anticipades que, segons la seva opinió, s’haurien d’haver celebrat ja fa un any: "Espanya sencera es pregunta quan és necessari anteposar els interessos del país als propis". Una aposta que va sonar a prèdica al desert mentre la resta de barons han tancat files amb la resistència del president i secretari general del partit davant PP i Vox davant el nou cicle electoral que obre.
Dins del conclave, la intervenció de García-Page va ser molt similar a les declaracions manifestades fora. Va exigir al president i líder del PSOE "garanties" que el partit "no serà imputat per corrupció", va reivindicar que la formació aixequi "un mur contra la corrupció" i va reiterar un cop més que el PSOE s’hauria de querellar contra Leire Díez.
En una intervenció molt crítica, en la qual va insistir, com ja va fer l’any passat, que Sánchez hauria de convocar eleccions o sotmetre’s a una qüestió de confiança al Congrés, l’única baronessa socialista amb majoria absoluta va criticar que Sánchez "no ha dit ni una sola paraula sobre els resultats de les últimes quatre eleccions autonòmiques", malgrat que, va afegir, "alguna responsabilitat tindran el Govern i la direcció federal".
Ja abans del començament del Comitè Federal, Page va dir esperar que en el màxim òrgan de direcció del PSOE entre congressos "faci autocrítica" i s’"exigeixin responsabilitats" per tots els escàndols judicials que assetgen el PSOE. "L’únic mur que val la pena aixecar és contra la corrupció", va sentenciar. Page va dir a l’entrada del conclave que espera "claredat" i "respostes", a més de garanties que el partit no acabarà imputat. "Seria terrorífic", va anticipar, a més de demanar a l’organització que assumeixi que "alguna cosa s’haurà fet malament" quan el vot a l’extrema dreta puja a Espanya.
Sobre el cas que afecta l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero també va anticipar que suposaria un "deteriorament de l’autoestima" de l’organització si es confirmessin tots els fets que se li atribueixen policialment i judicialment. Tampoc va dubtar Page a titllar Junts de partit d’"ultradreta xenòfob" i menystenir que el partit de Puigdemont "es cregui amb el dret" de dir que Sánchez s’ha d’apartar per escollir un altre president, com va fer dimecres en el ple del Congrés.
Page també va admetre que "els culpables de la corrupció són els corruptes", però va advertir que la gent "distingeix entre culpabilitat i responsabilitat".
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