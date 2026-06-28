Comitè federal socialista
Sánchez demana al PSOE coratge per "netejar el que calgui netejar"
El president diferencia entre els casos d’Ábalos i Cerdán i el de Zapatero, del qual defensa la presumpció d’innocència i en destaca el llegat
«Els que ara demanen eleccions són els que van propiciar, el 2016, un Govern del PP», va dir el dirigent
Luis Ángel Sanz
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va obrir ahir el Comitè Federal del seu partit reclamant a l’organització "coratge" i "determinació" per "continuar governant" ara i també a "l’Espanya del 2030". En la seva intervenció final a porta tancada li va llançar un dard al dirigent més crític del conclave socialista, el president castellanomanxec, Emiliano García-Page, que va demanar eleccions anticipades. "Els que ara demanen que s’avancin les eleccions són els que van propiciar un Govern del PP el 2016", van explicar fonts del conclave. El president del Govern recordava així els temps en què va ser expulsat de la direcció del partit també en un Comitè Federal el 2016.
La part principal del discurs de Sánchez va consistir en una reivindicació de la tasca del seu Govern des del 2018. I en la seva contraposició amb el que significaria un executiu del PP i Vox. Sánchez va resumir els escàndols de corrupció que han assetjat la seva formació i el Govern, diferenciant els que considera casos reals de corrupció de les causes contra la seva família. I es va comprometre a "netejar el que calgui netejar" i a "continuar governant per als qui necessiten que aquest país avanci".
"A Espanya, a cada municipi, als territoris i a nivell estatal i fins i tot internacional", va continuar davant els membres de la direcció, "s’està entaulant una cruenta batalla entre el progrés i la involució". Una batalla en la qual "la dreta i la ultradreta" treballen per "retallar l’estat del benestar" i "liquidar drets i llibertats". Davant aquesta realitat, el PSOE lidera un Govern que "incomoda" perquè treballa per "millorar la vida de la gent".
En la seva defensa de la tasca dels seus governs des de fa vuit anys, el líder socialista va reivindicar que "el 2027, Espanya és un país millor que el 2023 i molt millor que l’Espanya que ens van llegar el 2018", per la qual cosa va rebutjar el "discurs apocalíptic del PP i Vox en el qual porten instal·lats vuit anys". Ni una paraula, això sí, sobre les quatre eleccions autonòmiques que el PSOE ha perdut des del Comitè Federal del 2025: la desfeta d’Extremadura, Aragó, Castella i Lleó o Andalusia.
"Persones concretes"
En al·lusió als diferents processos judicials que afecten el partit i igual com va fer dimecres al Congrés, el secretari general socialista va voler diferenciar els que afecten "persones concretes que es van aprofitar de la seva condició", amb referència als exsecretaris d’Organització José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó, o Santos Cerdán, del cas Zapatero, que està "en fase indiciària" o, finalment, els processos judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, o el seu germà, David Sánchez, "carregats de polèmica i de correccions de l’Audiència Provincial [amb referència al cas de la seva dona]".
"Són unes pràctiques que, evidentment, desconeixíem i que, si les haguéssim conegut, mai les hauríem tolerat", va insistir davant el conclave que es va celebrar a Ferraz. "Amb la mateixa rotunditat, també afirmo una vegada més que la nostra organització no s’ha finançat irregularment, com sí que ho han fet d’altres. I, per tant, actuem amb la màxima diligència, apartem i expulsem els implicats", va assegurar.
Sobre les investigacions que afecten Zapatero, Sánchez no va voler entrar en el detall o en el cas de les joies. Però sí que va defensar de forma vehement la presumpció d’innocència de l’expresident i, sobretot, va carregar contra "l’atropellament dels seus drets fonamentals" per haver-se fet públics la seva agenda i els seus missatges escrits durant anys. "Des del PSOE no callarem; demanem que tot s’aclareixi. No permetrem que això serveixi per tapar el seu llegat en el qual va impulsar la igualtat, va impulsar drets, ens va treure d’una guerra il·legal i va acabar amb la violència terrorista a Espanya".
Després de la clara distinció entre processos judicials, Sánchez va dedicar gairebé tota la seva intervenció a reivindicar la tasca del seu Govern i a defensar la seva continuïtat davant les veus fora i també dins del PSOE perquè convoqui al més aviat possible eleccions anticipades. "La pregunta no és si hem de continuar; la pregunta és com no hem de continuar", va reiterar abans d’un prolongat aplaudiment que li van dedicar els més de 300 assistents al Comitè. El president va destacar que des del 2023, s’han aprovat 68 iniciatives legislatives, enumerant les més importants, i va reiterar la seva intenció de presentar el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2027.
"Governar no és fàcil"
"Podria seguir i continuar amb polítiques que estan eixamplant els drets i llibertats en un context internacional en què es retallen aquestes llibertats –va asseverar–. Governar no és fàcil en aquests temps, però millorar la vida de la gent sempre val la pena".
Davant els que consideren que aquest Govern té els dies comptats, Sánchez va voler defensar que a banda de "mirar enrere amb orgull per tot el que el PSOE ha aconseguit", l’"important" és "mirar endavant amb convicció" perquè el projecte del partit "mira més enllà del 2027" perquè "l’Espanya del 2030 continuï treballant per la igualtat".
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