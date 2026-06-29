Firma d’un memoràndum
Catalunya reforça el seu paper en la governança de la zona euromediterrània
El president Salvador Illa firma un marc estable de cooperació amb la Unió pel Mediterrani que prioritza àmbits com la recerca, l’economia verda, la promoció del català i la cooperació per al desenvolupament
Illa demana un front comú a les autonomies del Mediterrani per impedir que Espanya caigui «en el centralisme del passat»
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el secretari general de la Unió pel Mediterrani (UpM), Nasser Kamel, han firmat un memoràndum que suposa que, per primera vegada, Catalunya acorda un marc estable de cooperació amb aquesta organització intergovernamental que té la seva seu al Palau de Pedralbes de Barcelona i que s’encarrega d’estrènyer vincles i traçar sinergies i col·laboració entre els 43 països que la integren. Amb aquesta entesa, s’enforteix el pes de Catalunya en la governança de la regió euromediterrània, sinó també la seva capacitat per aportar en àmbits com la investigació, l’economia verda, la promoció del català i la cooperació per al desenvolupament.
Illa i Kamel materialitzen així una intenció que ja van fer pública el novembre passat. Aquest marc de cooperació, a càrrec de la conselleria d’Unió Europea i Acció Exterior i el secretariat de la UpM, tindrà per objectiu impulsar iniciatives conjuntes en àmbits d’interès compartit, ampliar la influència catalana en la governança de l’organització i contribuir a un Mediterrani «més cohesionat, sostenible, inclusiu i en pau» mitjançant la col·laboració multinivell.
Àmbits prioritaris de col·laboració
A l’agenda exterior del president de la Generalitat és una prioritat reforçar el pes de les regions en una Europa que reivindica que s’ha de enrobustir com a projecte polític. Just en aquest cicle europeu s’ha creat una comissaria específica per al Mediterrani a la Comissió Europea i s’ha definit un nou Pacte per al Mediterrani, motiu pel qual les dues parts han decidit també estrènyer llaços en aquest context de reconeixement.
Al memoràndum identifiquen els següents àmbits prioritaris de col·laboració: la investigació i innovació, l’educació superior i la mobilitat acadèmica, la joventut, la igualtat de gènere, la cultura, el desenvolupament econòmic, la transició energètica, la gestió de l’aigua, el medi ambient, la cooperació al desenvolupament, la protecció civil i la promoció d’inversions en projectes regionals d’interès compartit.
Un full de ruta compartit
L’acord va més enllà de fixar àrees estratègiques i de la declaració d’intencions i fixa un full de ruta amb compromisos per estrènyer la col·laboració entre les dues institucions. Contempla, per exemple, la posada en marxa d’iniciatives conjuntes, la coordinació en la participació als principals fòrums i esdeveniments euromediterranis, l’ intercanvi temporal de personal per reforçar la transferència de coneixement i l’impuls de projectes innovadors amb projecció mediterrània.
La Generalitat també posarà a disposició del secretariat de la UpM mecanismes i recursos per fomentar l’ aprenentatge del català entre el seu personal, a més de preveure accions de cooperació al desenvolupament, activitats per acostar la tasca de la UpM a la ciutadania i la creació d’una Comissió de Coordinació Institucional encarregada de fer seguiment de l’acord.
A més, la Generalitat garanteix la continuïtat de la seu del Secretariat de la UpM al Palaude Pedralbes – on l’organització porta 18 anys – durant les obres de rehabilitació i es compromet a dotar-lo, una vegada finalitzades, de nous espais d’ús exclusiu adaptats a les seves necessitats futures.
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