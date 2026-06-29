El dilema del Tigre
Rafael Vilasanjuan
Colòmbia entra en el tauler americà de la dreta radical. L’ascens d’Abelardo de la Espriella el Tigre, que ha guanyat amb menys de l’1% de diferència davant el seu rival de l’esquerra en un país profundament polaritzat, augura temps convulsos. Mentre passava el pitjor terratrèmol en un segle a Veneçuela, a la veïna Colòmbia, el moviment tectònic confirma com el debat de les idees està canviant les preferències electorals pel de les emocions i el Tigre, que anuncia que manejarà el país amb mà dura, defensa la identitat i la seguretat com a eixos del seu mandat.
Un nou cromo a l’àlbum americà dels Milei, Trump o Bukele, en una involució al masclisme, al nacionalisme ranci i al desenvolupament individual davant el col·lectiu. Però és en seguretat on es juga el futur de Colòmbia i el d’una regió molt fràgil. Quan De la Espriella sigui investit a l’agost, farà exactament 10 anys de la firma d’un acord històric amb les guerrilles de les FARC per acabar un conflicte que durava més de mig segle. La rebel·lió per motius polítics ha desaparegut del país i més de 13.000 guerrillers s’han desmobilitzat. No obstant, les bandes criminals continuen operant en bona part del territori on l’estat no arriba. Hi ha contribuït una política ingènua i laxa de l’actual president d’esquerra, Gustavo Petro, que considerava que per solucionar-ho calia donar pastanaga a les actuals guerrilles sense mostrar el pal. En aquest error, el Tigre, defensor dels paramilitars, ha rascat la seva pírrica victòria i anuncia una pax romana; és a dir esclafar l’adversari.
Però aquesta victòria tampoc és possible només mitjançant la força. N’hi ha prou amb mirar el que li ha passat a Trump a l’Iran. La recerca de la pau és un procés molt més complex i una proposta de mà dura sense diàleg i acords pot portar a l’abisme. En aquest horitzó, el dilema del Tigre serà si adapta el procés iniciat fa una dècada o si decideix dinamitar-lo amb el risc d’obrir molts més anys de violència desbocada, i desestabilitzar encara més tota la regió llatinoamericana.
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