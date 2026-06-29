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Relacions entre socis

ERC descarta demanar la dimissió de Sánchez i li exigeix que compleixi el finançament i el FLA

Els republicans alerten que les picades d’ullet del PP a Junts són l’avantsala d’una futura aliança

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La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, en una imatge recent.

La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, en una imatge recent. / Paula Roque / ERC

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Quim Bertomeu

Barcelona

Les estratègies de Junts i ERC al Congrés fa temps que van començar a ser oposades i aquest dilluns s’han distanciat encara una mica més. Mentre ue Junts ha tornat a demanar al president Pedro Sánchez que segueixi els passos de l’exprimer ministre britànicKeir Starmer i dimiteixi, ERC ha descartat fer la mateixa petició. El partit d’Oriol Junqueras considera que Sánchez ha d’aguantar la legislatura per complir les «carpetes pendents» amb Catalunya. Són fonamentalment dues: el nou finançament i la condonació del deute del FLA.

La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, no només ha rebutjat recolzar aquesta ‘via Starmer’ que Junts defensa des de fa uns dies, sinó que li ha semblat una mala idea. «Esquerra no estarà al costat de cap ocurrència, ni del PP ni de Junts», ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció. Per als republicans la legislatura s’ha de mantenir perquè el Govern posi la «cinquena marxa» en aquells assumptes que afecten Catalunya.

¿Via Starmer? Esquerra no estarà al costat de cap ocurrència

Elisenda Alamany

— Secretària general

A ERC el preocupen els casos de corrupció que afecten el PSOE, alguns ja sentenciats com el de l’exministre José Luis Ábalos, però no vol que la legislatura finalitzi de forma abrupta. La seva fórmula per aguantar el mandat passa perquè Sánchez «faci neteja» en el seu partit i es mantingui en el càrrec per confirmar la condonació del deute del FLA i impulsar definitivament el finançament. Són dues carpetes que encara estan pendents de votació al Congrés.

D’aquestes dues qüestions pendents, la més factible és el FLA, que només s’ha de portar a votació definitiva a la Cambra baixa perquè sigui una realitat. Estan en joc una mica de més de 17.000 milions d’euros de condonació per a la Generalitat. El tema del finançament és una mica més complicat, ja que abans s’ha de convocar un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i, a més, no té garantits els recolzaments al Congrés.

La «temeritat» de Junts

Mentre es resolen aquestes qüestions, ERC ha vist un filó amb què intentar desgastar Junts. Els republicans consideren que les aproximacions que hi ha hagut entre el PP i el partit de Puigdemont en les últimes setmanes són motiu d’alarma per als catalans. Es refereixen a les votacions conjuntes que han fet al Congrés i a les picades d’ullet que els populars han llançat als postconvergents per propiciar la caiguda de Sánchez i explorar una futura investidura de Feijóo.

Per Alamany seria inconcebible un acostament entre aquests dos partits. «És una sorpresa que el PP pugui considerar una aliança amb Junts. Anar de la mà amb el PP és estar al costat dels que ens volen aniquilar com a poble. Són una amenaça per al que representem», ha dit. Així, ha advertit Junts que «anar de la mà dels enemics de Catalunya és una absoluta temeritat».

Anar de la mà amb el PP és estar amb els que ens volen aniquilar com a poble

Elisenda Alamany

— Secretària general d’ERC

Junts i ERC, una vegada més, tornen a embolicar-se en les seves respectives estratègies de desgast mutu. D’una banda, el partit de Puigdemont acusa ERC de sostenir Sánchez al Congrés i Illa al Parlament sense obtenir, al seu judici, un benefici clar per a Catalunya. De l’altra, el partit de Junqueras alerta d’una futura aliança PP-Junts – que encara està per demostrar-se – per contrarestar els envits dels postconvergents.

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Precisament, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va ser dissabte a Barcelona per tancar el congrés del PP català. Alamany ha considerat que es va veure un Feijóo «desesperat» per buscar una aliança amb Junts i amb tics «populistes». Els republicans rebutgen de ple la proposta del líder popular que el guanyador de les eleccions generals tingui «un plus de diputats» per garantir «l’estabilitat».

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