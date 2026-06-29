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Catàstrofe natural

Una nova tremolor sacseja Caracas després del doble terratrèmol de la setmana passada

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Agencias

Caracas

Una forta tremolorha sacsejat novament Caracas i la veïna La Guaira dilluns al matí, poc després de les 7.00 hores locals (11.00 GMT), van constatar periodistes d’AFP, gairebé cinc dies després del doble sisme el balanç provisional del qual ja ronda els 1.500 morts.

És la rèplica més intensa reportada des de dimecres, quan els dos sismes de 7,2 i 7,5, respectivament, van passar en menys de dos minuts. «Es va notar bastant», va dir a l’AFP Isamel Díaz, un resident de La Guaira.

El registre sísmic posterior al doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela dimecres passat mostra una disminució progressiva en la freqüència de les rèpliques, tot i que el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) va advertir aquest dilluns que la seqüència continuarà i manté una probabilitat del 8% di que es produeixi una rèplica superior a magnitud 6,0 en el termini d’una setmana.

Estructures ja debilitades

En el cas que un nou terratrèmol superés el nivell 6 d’intensitat, tindria capacitat per provocar nous danys en estructures ja debilitades, segons USGS. El doble episodi sísmic es va produir la tarda del dimecres 24 de juny hora veneçolana, amb dos terratrèmols de gran magnitud registrats amb tot just segons de diferència al nord de Veneçuela.

Des d’aleshores, aquest país ha estat sota «una intensa seqüència de rèpliques». El recompte instrumental actualitzat al gràfic de seguiment fins al 28 de juny en recull 470 sismes a l’àrea afectada des del doble episodi: 458 de magnitud inferior a 4, deu entre magnitud 4 i 6, i dos superiors a magnitud 6, corresponents als grans terratrèmols inicials.

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L’evolució temporal, certificada a més per la Fundació Veneçolana d’Investigacions Sismològiques (Funvisis) va apuntar, no obstant, a «una desacceleració del fenomen». Els gràfics de dispersió de rèpliques davant el temps mostren 197 rèpliques acumulades fins a les 15.30 hores locals del 27 de juny i 232 fins a les 18.30 hores del 28 de juny, és a dir, 35 noves rèpliques en una mica més d’un dia. Aquesta progressió reflecteix una notable disminució de la freqüència dels moviments de magnitud entorn de 3 respecte a les primeres hores posteriors als terratrèmols.

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