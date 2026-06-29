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Debat obert

El Govern es reuneix amb el Ministeri d’Hisenda aquest dimarts per abordar el nou finançament

La consellera d’Economia, Alícia Romero, en una roda de premsa

La consellera d’Economia, Alícia Romero, en una roda de premsa / Alberto Paredes / Europa Press

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Sara González

Barcelona

El Govern de Pedro Sánchez aborda aquest dimarts amb el Govern de Catalunya el nou model de finançament, una reunió que ha d’activar el compte enrere per convocar el Consell de Política Fiscal i Financera en què s’hauria d’aprovar per, després, portar-lo a votació al Congrés. Segons fonts d’Economia, la consellera Alícia Romero mantindrà una reunió a Barcelona amb representants del Ministeri d’Hisenda.

A més de la consellera, per part de la Generalitat hi acudirà el secretari general del Departament, Juli Fernández, mentre que per part del ministeri hi acudiran el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón; la secretària general, Mónica García, i la subdirectora d’Estudis Financers Autonòmics, Lia Torrente. En la trobada s’abordaran els detalls d’un model que ja va ser pactat entre les dues parts i presentat públicament a principis d’any.

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De fet, la reunió amb el Govern és pràcticament l’última que porta a terme Hisenda després d’haver-se citat també amb els governs d’Astúries, Castella-la Manxa i les Canàries, a més de València, a la qual va acudir el mateix ministre, Arcadi España, però que asseguren que es va centrar més en assumptes relacionats amb entregues a compte. La resta de barons del PP han declinat parlar sobre el finançament que planteja el Govern, principalment perquè rebutgen que hagi sigut acordat amb l’executiu de Salvador Illa i ERC.

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