Segona seu
El Govern renovarà el Palau de Pedralbes amb un projecte sostenible i que recupera una façana "invisible"
La previsió és executar entre 2028 i 2030 les obres que convertiran l'edifici en la segona seu de l'executiu català
ACN
La unió temporal d'empreses (UTE) formada per F87 Arquitectura Ingeniería Facilities i Brullet de Luna i Associats SLP ha sigut la guanyadora provisional del concurs del Govern per definir la renovació del Palau de Pedralbes, pressupostada amb 28 milions d'euros. Segons ha detallat la secretària general de la Presidència, Eva Giménez, el projecte és "arquitectònicament sostenible" i respectuós amb els elements patrimonials, i permetrà recuperar la façana nord, fins ara "invisible". Segons els càlculs del Govern, l'adjudicació del projecte serà definitiva "a finals de juliol", el 2027 es redactarà el projecte i, entre el 2028 i el 2030, s'executaran les obres per fer de l'edifici la segona seu de l'executiu.
El projecte 'Eix Palatí' proposa una renovació "respectuosa i innovadora" del Palau de Pedralbes, per a preservar-ne els "valors històrics" i "modernitzar-ne" els elements funcionals. En matèria energètica, s'aconseguirà un edifici "pràcticament neutre en emissions" i amb un consum "gairebé nul" perquè integrarà la geotèrmia, l'aerotèrmia, plaques fotovoltaiques i "solucions arquitectòniques passives" com l'aïllament o la ventilació creuada. Els càlculs oficials revelen que, amb totes les mesures energètiques, es podran assolir estalvis energètics estimats del 60%.
En l'àmbit arquitectònic, s'enderrocarà el cos de cavallerisses. Això permetrà nous usos per a la façana nord del palau, que comptarà amb una nova entrada i hi haurà un "jardí de benvinguda" i dos nous patis, un dels tarongers i un altre de les oliveres. A l'oest es preveu fer-hi un jardí de celebracions. 'Eix Palatí' també proposa un nou vestíbul d'accés independent a la segona planta, on s'ubicarà la seu de la Unió per la Mediterrània (UpM); un habitatge per a autoritats, i una nova coberta "verda" i accessible, entre altres canvis.
La intenció de la UTE guanyadora és recuperar revestiments, pintures murals, esgrafiats i elements decoratius amb tècniques tradicionals "reinterpretades amb criteris actuals".
Giménez ha subratllat que el projecte guanyador "endreça els usos" del Palau de Pedralbes "al voltant de l'eix longitudinal" de l'edifici. Així mateix, garanteix l'organització d'esdeveniments institucionals i l'establiment d'oficines, així com que esdevingui la segona seu del Govern.
Una renovació justificada per "defectes estructurals"
La secretària general de la Presidència ha justificat la renovació del Palau de Pedralbes pels "defectes estructurals" que presenta, així com humitats i problemes d'accessibilitat i seguretat. "És un Bé Cultural d'Interès Nacional, titularitat de la Generalitat. Per tant, tenim l'obligació del seu manteniment", ha afirmat Giménez, que ha detallat que les obres es faran per fases per garantir que l'edifici es pot continuar fent servir.
L'origen del Palau de Pedralbes se situa a l'antiga masia de Can Feliu, del segle XVII, que va ser comprada el 1862 pel comte Eusebi Güell, juntament amb la propera Can Cuiàs de la Riera. Després de nombroses reformes i canvis d'usos -entre ells, el de Palau Reial-, el 2005 va començar el traspàs de l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat, que va culminar l'estiu del 2022.
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