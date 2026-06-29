‘Marines’ dels EUA agiliten el rescat de víctimes del terratrèmol a Veneçuela
Helicòpters nord-americans arriben a La Guaira, ‘zona zero’ del sisme, per distribuir queviures i buscar supervivents / La presidenta Rodríguez agraeix l’ajuda als "amics" del Nord
Abel Gilbert
L’aire que circula a La Guaira no és el que sol bufar al Carib. Un avís que el temps del rescat s’esgota. En alguns dels seus carrers fa olor de cossos descompostos. Els Marines nord-americans han pres part d’aquesta zona zero del desastre en una Veneçuela que continua comptant morts. El Govern va actualitzar mínimament la xifra de defuncions: 1.450 (abans eren 20 menys), i 3.150 ferits. La xifra no té relació amb el que es projecta, i és certesa compartida que els números finals seran superiors.
Diversos helicòpters d’aquest cos especial adscrit al Comando Sud dels EUA van aterrar dissabte per afegir-se a les tasques de rescat en un espai urbà militaritzat, i on hi ha també socorristes de nombrosos països que van respondre immediatament a la petició d’ajuda. N’hi ha més de 2.700. La presència de les naus i els uniformats dels EUA tenen aquesta vegada un sentit oposat al del 3 de gener, quan va ser segrestat el llavors president Nicolás Maduro per un comando especial.
Aquella incursió militar va provocar uns 100 morts i algunes destruccions que no es comparen amb les d’un present a més marcat pel tutelatge de Washington de les autoritats interines veneçolanes. Ara, la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, només té paraules d’agraïment per als "socis" i "amics" del Nord.
El Comando Sud comparteix a La Guaira les seves operacions al territori amb les autoritats veneçolanes en diferents àmbits: la recerca d’aquells que es troben encara atrapats, l’atenció de les comunitats afectades i la distribució d’ajuda humanitària. La ciutat és irreconeixible per als que van sobreviure i aquells que van arribar a sumar-se a les tasques de rescat. El doble terratrèmol va tenir el seu epicentre en aquest balneari ubicat a 30 quilòmetres de Caracas, on es van esfondrar més de 100 edificis.
Els rescatistes i voluntaris feien el que estava al seu abast. Els seus braços eren insuficients. El veïnat sumava la seva quota d’abnegació. Removia runa. Portava llençols de les cases per embolicar els cadàvers. Els morts passaven davant dels seus ulls. La finestra de supervivència de 72 hores està a punt de ser tancada. "Hem rescatat amb vida un nen d’11 anys a Caraballeda. En aquestes hores cada vida és esperança per a Veneçuela", va dir Rodríguez.
"Si hi ha algú aquí amb vida, emeti dos sons", va reclamar un socorrista a l’espera de poder sentir una trèmula resposta. No estava sol. Unes 10 persones al seu costat aguditzaven l’audició per captar almenys un indici. Es va reclamar silenci absolut, cosa que és impossible perquè prop d’aquesta escena retrunyen màquines com un cor metàl·lic. "Silenci", van insistir, però no van sentir el que esperaven.
Remoure pedres
Luis Carlos Mercado s’aferrava al miracle. Removia pedres, indagava. Volia tornar a abraçar el seu fill Santiago, de 14 anys. Havia quedat atrapat a l’esfondrar-se l’edifici Puerta del Mar. "Es troba aquí, al quart pis, que va quedar a l’altura de l’estacionament. Està amb la meva sogra".
El temps corre i no dona cap tipus d’avantatge. El Programa Veneçolà d’Educació-Acció en Drets Humans (Provea) va informar a través de la xarxa social X que algunes persones avisen entre la runa sobre el seu estat. "Més de 48 hores després del terratrèmol, hi ha cossos que no es troben, que encara no han sigut traslladats dignament. L’Estat té l’obligació de garantir operacions de recuperació dignes per a cada víctima i les seves famílies".
Però l’Estat veneçolà està col·lapsat. La seva situació de debilitat estructural precedeix el moment en què la terra es va sacsejar fatídicament. El Servei de Medicina i Ciències Forenses (Senamecf) rep centenars de famílies que volen saber on són els seus éssers estimats. Als afores, voluntaris ajudaven a realitzar els tràmits. Segons el portal Efecto Cocuyo, dissabte tenien 500 fotografies de morts per identificar.
Els supervivents no només suporten els primers símptomes d’un trauma, sinó la precarietat que els envolta. Han vist morir veïns i amics, com li va passar a Marisol Rojas. Ella va quedar atrapada en un edifici de la localitat de Caracas d’Altamira. Colpejada i sense poder veure res més que una pols vermellosa que es feia cada vegada més densa. De sobte, va divisar un espai obert. Llum. Es va arrossegar i va aconseguir sortir. Ho va fer atordida. Va córrer sense saber cap on. La van contenir uns voluntaris.
L’enginyer Ángel Rangel Sánchez, exdirector de Protecció Civil, va qüestionar l’absència de la Força Armada Nacional (FAN) en les tasques de rescat.
Sobre aquests dèficits pesen anys de falta d’inversió en els organismes de prevenció. La principal despesa pública va ser destinada, pel madurisme, a la seguretat militar i policial.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: 'Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill
- A presó una dona de 41 anys detinguda per la mort violenta de la seva parella a Manresa