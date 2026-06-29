Sinistralitat viària
Entrarà en vigor: Catalunya prohibirà fer aquesta maniobra a les motos a la carretera (que sí que es podrà fer a la resta d’Espanya)
La decisió arriba en un moment d’especial preocupació pels 21 motoristes morts fins a inicis d’aquest mes de juny
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Clara Dalmau Merencio
El nou Reglament General de Circulació, aprovat pel Govern i publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), introdueix canvis rellevants per als denominats «usuaris vulnerables» de la via: motoristes, ciclistes, vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal a partir de l’1 d’octubre.
Per exemple, el reglament fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir patinets elèctrics, obliga a utilitzar casc i també armilla reflectora en determinades circumstàncies els usuaris de vehicles de mobilitat personal i endureix les exigències d’equipament per als motoristes.
Demanda històrica
Un altre dels canvis més rellevants afecta precisament les motos. El nou text permet que puguin circular pel voral dret quan existeixi una retenció o congestió del trànsit, sempre que el tram estigui prèviament senyalitzat i sense superar els 30 km/h.
La mesura respon a una demanda històrica de part del col·lectiu motorista i busca ordenar una pràctica que, tot i que freqüent en alguns embussos, està prohibida.
Contradicció a Catalunya
No obstant, aquesta nova possibilitat no arribarà a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaracions 3Cat Info, ha assegurat que Catalunya no habilitarà aquesta possibilitat a les carreteres per considerar que pot incrementar el risc per als mateixos motoristes.
Segons ha explicat, l’organisme considera que el voral és un espai especialment sensible pel qual també poden circular bicicletes i on solen aturar-se vehicles avariats o actuar els serveis d’emergència, factors que podrien augmentar el perill per als que viatgen amb moto.
21 motoristes morts
La decisió arriba en un moment d’ especial preocupació per la sinistralitat d’aquest col·lectiu. Els motoristes continuen sent el grup amb més mortalitat a les carreteres catalanes. Segons les últimes dades de la Generalitat, fins a començaments d’aquest mes de juny han mort 21 motoristes en accidents de tràfic a Catalunya.
La demarcació de Barcelona concentra el nombre més elevat de víctimes mortals entre els usuaris de moto i l ’ AP-7 és la via amb més morts. Els accidents en solitari, especialment les sortides de via i les caigudes a la calçada, continuen sent la tipologia més freqüent entre els sinistres mortals, segons dades del SCT.
El col·lectiu més vulnerable a la carretera
La preocupació no és exclusiva de Catalunya. La Direcció General de Trànsit (DGT) alerta des de fa mesos que els motoristes són l’ únic gran col·lectiu d’usuaris de la carretera que no aconsegueix reduir de forma sostinguda les seves xifres de mortalitat. El 2025 van morir 45 motoristes a les carreteres catalanes –44 dels quals abans de desembre–, un 31,25% del total de víctimes mortals registrades, que van ser 144.
Mentre la DGT considera que la mesura pot contribuir a ordenar la mobilitat en situacions de retenció, Catalunya aposta per mantenir la prohibició apel·lant a criteris de seguretat viària.
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