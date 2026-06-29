Pols en la cúpula de la UE a causa d’Israel
La mala relació entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, és un secret a crits. En els últims dies, la tensió ha experimentat un pic per la política europea cap a l’Estat hebreu.
Beatriz Ríos
La comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, va viatjar dilluns passat a Israel i Palestina, tot just una setmana després que el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Sa’ar, retirés la paraula a la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, agreujant la crisi pel control de la política exterior a la Unió Europea.
La tensió pel control de la política exterior de la UE no és nova; la mala relació entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i Kallas, un secret a crits a Brussel·les i Israel, és una constant font de tensió. Una tensió que ha assolit un pic aquesta setmana i posa en perill la coherència de la política exterior de la UE.
Si comparem l’estructura de la Unió Europa amb la de qualsevol estat, la Comissió seria el Govern i la presidenta, l’encarregada de determinar les prioritats en polítiques públiques. Però la comparativa acaba pràcticament allà. Perquè a la pràctica, són els vint-i-set països del bloc els que determinen la direcció política de la Unió i també la seva política exterior.
Els tractats atribueixen al president del Consell Europeu, António Costa, i a l’alta representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, la representació de la política internacional del bloc. Tanmateix, la projecció pública d’Ursula von der Leyen i la seva voluntat d’assumir un paper protagonista en l’escena global tensen aquest delicat equilibri institucional.
L’alta representant és a més vicepresidenta de la Comissió. L’objectiu és assegurar una certa coherència en totes les polítiques que tenen una dimensió exterior, des de les de desenvolupament fins a les comercials. Però la fragmentació de responsabilitats en la segona Comissió Von der Leyen, amb la creació d’un comissari de Defensa o per al Mediterrani, desequilibra la balança.
Aquest és el marc institucional de la tensió, però l’origen és polític. Kallas mai s’ha mostrat especialment dura amb Israel, i Von der Leyen va elevar el to sol en els moments més dramàtics de la crisi humanitària provocada pels bombardejos israelians a Gaza. No obstant, l’augment de la violència a Cisjordània i la incursió al Líban han tornat a tensar la corda, amb la cap de la diplomàcia europea mostrant la seva frustració per la falta d’avenços per prendre mesures contra Israel.
Discriminació sistemàtica
En aquest context, segons el mitjà d’informació europeu Euractiv, Kallas hauria comparat la discriminació sistemàtica dels palestins per Israel amb el règim racista d’apartheid a Sud-àfrica. Unes suposades declaracions que l’alta representant no ha confirmat ni tampoc desmentit.
"No comentaré res del que s’hagi dit o no a porta tancada", va dir l’estoniana. Kallas va reiterar la condemna europea als assentaments il·legals a Cisjordània i la defensa de dos estats per solucionar el conflicte.
En resposta, el ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, va anunciar que tallava "qualsevol contacte" amb Kallas fins que aquesta es retractés, cosa que no ha fet. Sa’ar va aprofitar, a més, per llançar una campanya de desprestigi contra la dirigent estoniana, acusant-la d’actuar "amb flagrant injustícia" contra Israel. Tot això, entre les crítiques dels EUA al Govern israelià per violar la treva al Líban.
Ningú a la Comissió ha sortit en defensa de Kallas, que va donar a entendre que no podia passar-se tot el dia reaccionant a aquest tipus de campanyes de desprestigi. Sí que ho va fer el seu predecessor, Josep Borrell, que, en una publicació a les xarxes socials va ser molt crític amb la comissària Suica.
"Israel declara persona no grata Kaja Kallas per una suposada actitud antisemita i, l’endemà, la seva col·lega, la comissària Dubravka Suica, es planta a Tel-Aviv i intercanvia somriures amb el ministre Gideon Sa’ar", va denunciar Borrell. "Quina mostra de solidaritat i coordinació a la UE", va manifestar.
A l’agenda de Suica, la cartera de la qual se centra a reforçar les relacions amb els països del Mediterrani, hi figurava una reunió amb Sa’ar. Brussel·les insisteix que les trobades estaven programades des de feia molt de temps, però que no s’havien fet públiques per motius de seguretat. El que no ha aclarit és si la comissària va abordar la crisi diplomàtica amb Kallas durant el seu viatge.
Suica va parlar d’Israel com un "soci clau" de la UE després de reunir-se amb Sa’ar. "L’estabilitat, la seguretat i la prosperitat s’aconsegueixen millor mitjançant aliances", va dir la comissària a les xarxes socials. Si bé va qualificar de "preocupant" la situació a Gaza i els assentaments il·legals, no va parlar de dos estats, sinó de "solució negociada".
El ministre d’Exteriors israelià va qualificar de "bona" la reunió amb Suica. Però Sa’ar va aprofitar també per deixar un encàrrec. "El diàleg no pot significar que una part imposi posicions polítiques a l’altra, especialment en qüestions fonamentals per a la nostra existència", va assenyalar en una publicació a les xarxes.
Els Vint-i-set han sigut incapaços, no ja de prendre una decisió unànime per imposar sancions contra els ministres més extremistes de Benjamin Netanyahu, sinó d’aconseguir la majoria per limitar el comerç amb Israel. La mateixa Kallas va responsabilitzar la Comissió, i va mostrar la seva frustració, assegurant que havia plantejat la petició dels governs a la Comissió Europea, sense tenir resposta.
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