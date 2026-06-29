Sense passaport i sense justificació legal
El jutge Peinado ha retirat el passaport no només a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, sinó també a Cristina Álvarez, la seva assistent, cosa que ha motivat que el seu advocat presentés un recurs de queixa.
Ernesto Ekaizer
Una motivació, per més aberrant que sigui, és una motivació. En el cas de Begoña Gómez, dona del president de Govern, Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado va decidir retirar el seu passaport i l’obliga a comparèixer cada quinze dies al seu jutjat d’instrucció, el 41 de Madrid.
La motivació: els agents que acompanyen Begoña Gómez, segons apunta el jutge, "poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els qui col·laborin en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar la seva fuga".
I el jutge assenyala que el fet que sigui la dona de Pedro Sánchez no val per mitigar aquest risc, perquè ser president de Govern, afirma, "és una cosa efímera, i per tant, transitòria".
Aquesta falta de consideració cap a les Forces de Seguretat de l’Estat és objecte d’una denúncia que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha cursat al promotor de l’Acció Disciplinària, Ricardo Conde, un home que fins ara ja ha tret ferro a totes les denúncies contra el jutge Peinado.
¿I per què ha retirat el passaport a Cristina Álvarez, la seva assistent?
"S’ha d’inferir que disposa [l’assistent] d’una situació similar a ella [Begoña Gómez] als efectes de disposar igualment dels mateixos mitjans per escapar-se i eludir l’acció de la justícia".
¿Acompanyen Cristina Álvarez escortes de les Forces de Seguretat de l’Estat? El jutge sembla insinuar-ho quan afirma que "disposa d’una situació similar". No.
Hem arribat al punt que José María de Pablo, lletrat de Cristina Álvarez, en el seu recurs de queixa directe davant la secció 23 (magistrats Rosario Esteban, Javier Gómez-Angulo Rodríguez i Enrique Jesús Ramón de Bergés) contra les mesures cautelars ha de remarcar que les afirmacions del jutge Peinado no constitueixen una motivació, tal com exigeix la llei.
"Som davant meres especulacions i conjectures [la complicitat dels policies] que no constitueixen indicis concrets de propòsit de fuga. A més, de cap manera són traslladables a Cristina Álvarez, que no és cònjuge del president de Govern, no disposa d’escorta ni d’agents de Policia que l’auxiliïn i respecte de qui la interlocutòria no identifica mitjà material que pogués facilitar una fugida".
Els jutges de la secció 23 de l’Audiència de Madrid tenen sobre la taula el recurs de queixa de Gómez i Álvarez contra les mesures cautelars, que se suma al recurs d’apel·lació de l’11 d’abril contra la decisió de Peinado de continuar la causa per la llei del jurat. Aquesta última decisió no és ferma, però el jutge va resoldre no esperar la decisió de l’Audiència abans de posar en marxa les mesures cautelars a compte d’aquesta resolució pendent.
Cavalls pura sang
Mentrestant, els cavalls pura sang de les cinc quadres del jutge Peinado, dedicades a l’hípica, sobre les quals va informar EL PERIÓDICO el 31 de maig passat, continuen obtenint victòries als hipòdroms de França. El divendres 26 de juny, el cavall Espronceda, de la quadra Juan Carlos Peinado García, va guanyar als altres nou contendents el premi Edouard Leclerc a l’hipòdrom La Teste de Buch, Bordeus. El premi, de 7.200 euros, va ser una quantitat limitada pel fet que no va tenir dret a prima [que estimula la criança a França] al ser Espronceda un cavall criat a Irlanda.
Un altre poltre de la quadra de Juan Carlos Peinado García, Galayo, s’havia d’estrenar a La Teste de Buch el dijous 25, però finalment la calor va acabar provocant la suspensió de la carrera.
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