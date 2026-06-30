El 67% dels sol·licitants són llatins i el 60% tenen menys de 36 anys
Un terç dels immigrants que aspiren a la regularització fa menys d’un any que són a Espanya, segons la Fundació per a la Ciutadania Global
Ana Cabanillas
La regularització extraordinària de migrants que va culminar ahir té un clar perfil llatinoamericà, jove i amb una estada relativament recent a Espanya. Les anàlisis de la Fundació per a la Ciutadania Global, única entitat acreditada per emetre certificats de vulnerabilita online i que compta amb una mostra de més de 5.000 sol·licitants, revela que el 67,5% dels migrants que aspiren a la regularització procedeixen de Llatinoamèrica, mentre que el 22,3% tenen origen africà, el 6,6% asiàtic, el 2% europeu i l’1,6% nord-americà.La regularització extraordinària de migrants que culmina avui té un clar perfil llatinoamericà, jove i amb una estada relativament recent a Espanya. Les anàlisis de la Fundació Ciutadania Global, única entitat acreditada per emetre certificats de vulnerabilitat ‘online’ i que compta amb una mostra de més de 5.000 sol·licitants, revela que el 67,5% dels migrants que aspiren a la regularització procedeix de Llatinoamèrica, mentre que el 22,3% té origen africà, el 6,6% asiàtic, el 2% europeu i l’1,6% nord-americà.
Colòmbia encapçala la llista amb el 29,5% dels expedients analitzats, segons aquest estudi. Està seguida pel Marroc (14,2%), Veneçuela (10,1%) i el Perú (8,5%). Un altre 19,4% correspon a persones procedents d’altres països llatinoamericans, de manera que set de cada deu sol·licitants són d’origen llatinoamericà. Les dades coincideixen amb la informació oficial del Ministeri de Seguretat Social i Migracions, que a mitjans de juny va situar en 900.000 els sol·licitants fins aquell moment. Una xifra que es veurà ampliada quan se’n coneguin les dades definitives.Per nacionalitats, Colòmbia encapçala la llista amb el 29,5% dels expedients analitzats, segons aquest estudi. Està seguida pel Marroc (14,2%), Veneçuela (10,1%) i el Perú (8,5%). A més, un 19,4% correspon a persones procedents d’altres països llatinoamericans, de manera que set de cada deu sol·licitants són d’origen llatinoamericà. Les dades coincideixen amb l’última informació oficial facilitada pel Ministeri de Seguretat Social i Migracions, que a mitjans de juny va situar en 900.000 els sol·licitants fins aquell moment. Una xifra que es veurà previsiblement ampliada quan es coneguin les dades definitives.
L’estudi de Fundació per a la Ciutadania Global dibuixa una població jove, en la qual més del 60% dels sol·licitants té menys de 36 anys. El 25,9% de la mostra té entre 18 i 25 anys, mentre que el grup més gran de sol·licitants (el 34,9%) es troba entre els 26 i els 35 anys. A la franja d’entre 36 i 45 anys hi ha el 19,3% dels sol·licitants. La xifra cau en les franges més altes, amb un 2,9% de més grans de 65 anys, un 5,5% d’entre 56 i 65 i un 11,5% d’entre 45 i 55 anys.L’estudi de Fundación Ciutadania Global també dibuixa una població eminentment jove, on més del 60% dels sol·licitants tenen menys de 36 anys, una dada que reflecteix el pes de les persones en edat laboral dins del procés extraordinari. Així, el 25,9% de la mostra té entre 18 i 25 anys, mentre que la bossa més gran de sol·licitants (el 34,9%) es troba entre els 26 i els 35 anys. A la franja d’entre 36 i 45 anys hi ha el 19,3% dels sol·licitants. La xifra cau de forma important a les franges més altes, amb només un 2,9% de majors de 65, un 5,5% d’entre 56 i 65 i un 11,5% entre 45 i 55 anys.
La mostra reflecteix que el 34,3% feia menys d’un any que era a Espanya quan va presentar la sol·licitud. Un altre 27,8% acreditava entre un i dos anys d’estada i un 18,3%, entre dos i tres anys. És a dir, vuit de cada 10 sol·licitants (80,4%) residien a Espanya des de feia menys de tres anys. Els percentatges descendeixen a partir d’aquest llindar: el 8,3% feia que hi era entre tres i quatre anys; el 4,2%, entre quatre i cinc; el 3,3%, entre cinc i vuit; i únicament el 3,8% superava els vuit anys.
Equilibri per sexes
La distribució per sexe és pràcticament equilibrada. Els homes representen el 51,6% dels sol·licitants davant el 48,4% de dones. Tot i que la mostra analitzada no pretén extrapolar-se en el conjunt del procediment, constitueix una de les bases de dades més àmplies sobre el perfil dels que han sol·licitat acollir-se a aquesta mesura.La distribució per sexe és pràcticament equilibrada. Els homes representen el 51,6% dels sol·licitants davant el 48,4% de dones, cosa que apunta a un procés amb una composició molt similar. La radiografia elaborada per la Fundació Ciutadania Global coincideix amb el tancament del termini de presentació de sol·licituds de la regularització extraordinària, que a mitjans de juny va registrar 908.288 expedients, el volum més gran de totes les regularitzacions extraordinàries realitzades a Espanya. Tot i que la mostra analitzada no pretén extrapolar-se al conjunt del procediment, constitueix una de les bases de dades més àmplies disponibles fins ara sobre el perfil dels que han sol·licitat acollir-se a aquesta mesura.
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