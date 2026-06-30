Burnham llança la seva candidatura al lideratge del laborisme britànic
L’exalcalde de Manchester defensa descentralitzar el Regne Unit i entregar més competències als municipis
Lucas Font
El principal favorit per convertir-se en el nou primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, va deixar clara la seva prioritat en cas que es confirmi el seu nomenament: acabar amb el model centralista i donar més poders a les administracions locals perquè el creixement econòmic arribi a "tots els codis postals del país". Burnham, que va ser alcalde de Manchester fins fa menys de dues setmanes, va defensar entregar més competències als municipis i va prometre posar fi a la "política de sempre" en el seu primer gran discurs des de la dimissió de Keir Starmer la setmana passada.El principal favorit per convertir-se en el nou primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha deixat clara la seva principal prioritat en cas que es confirmi el seu nomenament en les pròximes setmanes: acabar amb el model centralista i donar més poders a les administracions locals perquè el creixement econòmic arribi a "tots els codis postals del país". El que va ser alcalde de Manchester fins fa menys de dues setmanes ha defensat entregar més competències als municipis i ha promès posar fi a la "política de sempre", en el qual ha sigut el seu primer gran discurs des de la dimissió de Keir Starmer la setmana passada.
"Tot el país es veu afectat quan les regions i les nacions no arriben al seu potencial, i els londinencs es queden amb una economia sobrecarregada i un mercat immobiliari saturat. Mai aconseguirem que el creixement arribi al nivell que el Regne Unit necessita, llevat que cada codi postal del país estigui preparat per contribuir-hi", va assegurar Burnham. "Perquè això sigui possible, portarem a terme el reequilibri més gran de poder que ha viscut el nostre país"."Tot el país es veu afectat quan les regions i les nacions no arriben al seu potencial, i els londinencs es queden amb una economia sobrecarregada i un mercat immobiliari saturat. Això també és perjudicial per al Govern nacional, perquè mai aconseguirem que el creixement arribi al nivell que el Regne Unit necessita, llevat que cada codi postal del país estigui preparat per contribuir-hi", ha assegurat Burnham en la seva intervenció d’aquest dilluns. "Perquè això sigui possible, portarem a terme el reequilibri més gran de poder que ha viscut el nostre país".
Burnham va prometre traslladar part del centre d’operacions de Downing Street a Manchester, en un intent de potenciar les zones del centre i del nord d’Anglaterra. La seva proposta pretén posar fi a dues dècades d’empobriment, marcades per la crisi del 2008, el Brexit i la pandèmia, i aspira a "aixecar" el país en els pròxims 10 anyBurnham ha promès traslladar part del centre d’operacions de Downing Street a Manchester, en un intent de potenciar el desenvolupament de les zones del centre i del nord d’Anglaterra. "Crearem un Estat més àgil, amb un objectiu més clar: impulsar totes les regions del país i centrar-nos amb precisió mil·limètrica en el creixement i la regeneració, un creixement de qualitat", ha emfatitzat. La seva proposta pretén posar fi a dues dècades d’empobriment, marcades per la crisi del 2008, el Brexit i la pandèmia, i aspira a "aixecar" el país en els pròxims 10 anys. s. Entre les seves promeses hi ha entregar a les autoritats locals més competències en serveis bàsics com l’aigua, l’energia, el transport i l’habitatge.
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