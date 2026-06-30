Corina Machado anuncia que torna al país
A. G.
"Ha arribat l’hora de la meva tornada, és el meu deure acompanyar el meu poble", va anunciar la líder opositora María Corina Machado. "Hem d’abraçar-nos, plorar i fer el dol junts", va afegir. Machado es troba fora de Veneçuela des de començaments de desembre de l’any passat, quan va abandonar el país per rebre el premi Nobel de la pau.
Llavors encara era al poder Nicolás Maduro. En l’actualitat governa de manera provisional Delcy Rodríguez, sota el tutelatge dels Estats Units. Machado i la Plataforma d’Unitat Democràtica (PUD) li van demanar iniciar un "diàleg seriós" per posar en marxa la transició democràtica. No van rebre mai una resposta directa tot i que sí elusiva. Jorge Rodríguez, germà de la mandatària interina, va rebre l’exdiputada opositora Diniorah Figuera a instàncies de Washington. "En aquest moment difícil demanem a Déu que ens doni forces per fer la nostra feina. La prioritat és salvar vides", va assenyalar, no obstant Machado i va remarcar: "Aniré molt aviat a Veneçuela, al costat del poble veneçolà".
La seva intenció de tornar a Veneçuela introdueix un element polític que obliga en un punt les autoritats a fixar una postura. "L’anunci de la seva tornada va en contra del que es va acordar amb el Govern dels Estats Units", va afirmar l’analista política Indira Urbaneja en un post difós a les xarxes socials i citat pel portal Contrapunto. Segons Urbaneja, la dirigent de dretes ha viatjat "cap a un país pròxim a Veneçuela" des d’on té previst ingressar al seu país. Segons el seu parer, retorna en una "demostració de misèria humana i nanisme polític" perquè pot ser un "factor de pertorbació" a causa de "la seva capacitat d’intrigar" en un moment marcat pel desastre.
La guanyadora del Nobel de la pau, va afegir l’analista, "està preocupada" per la decisió del Departament d’Estat que sigui Dinorah Figuera la interlocutora de l’oposició davant el Govern interí. "María Corina se sent amenaçada" i col·loca en primer lloc el seu interès polític "en comptes d’anteposar el dolor i el patiment dels veneçolans".
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