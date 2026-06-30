Els EUA i l’Iran acorden aturar els atacs a Ormuz i tornar a negociar
Els dos països pacten que els vaixells podran transitar "lliurement" per l’estret mentre continuen les converses, segons una font
Adrià Rocha Cutiller
Els EUA i l’Iran van acordar dissabte aturar el seu intercanvi d’atacs diaris iniciat dijous passat i tornar a la taula de negociacions, en la qual equips tècnics dels dos països discuteixen l’aplicació del preacord firmat fa dues setmanes que penja d’un fil.Els EUA i l’Iran han acordat aquest dilluns de matinada aturar el seu intercanvi d’atacs diaris iniciat dijous passat i tornar a la taula de negociacions, en la qual equips tècnics dels dos països discuteixen l’aplicació del preacord firmat fa dues setmanes que penja d’un fil.
Les tensions es van disparar aquest cap de setmana a l’estret d’Ormuz, on Teheran dijous a la nit va disparar contra dos barcos que van intentar creuar la via sense demanar permís a la República Islàmica. L’Iran assegura que Ormuz està obert, però que tot pas ha de ser realitzat sota el control persa.Les tensions, aquest cap de setmana, s’han disparat enormement a l’estret d’Ormuz, on Teheran dijous a la nit va disparar contra dos barcos que van intentar creuar la via sense demanar permís explícit a la República Islàmica. L’Iran assegura que Ormuz està obert, però que tot pas ha de ser realitzat sota el control persa.
Aquests atacs van desembocar en bombardejos entre Teheran i Estats Units de diversos dies fins aquest diumenge. "Les xerrades tècniques continuaran per discutir tots els punts del preacord. Les dues parts pararan ara i permetran que tots els barcos transitin lliurement per Ormuz", va declarar una font anònima regional a diversos mitjans internacionals.Aquests atacs van desembocar en bombardejos entre Teheran i Estats Units de diversos dies fins aquest diumenge. "Les xerrades tècniques continuaran per discutir tots els punts del preacord. Les dues parts parellaran ara, i permetran que tots els barcos transitin lliurement per Ormuz", ha declarat aquest dilluns de matinada una font anònima regional a diversos mitjans internacionals.
"L’Iran ha demanat una reunió. Tindrà lloc aquest dimarts [per avui] a Doha, Qatar", va assegurar a les xarxes socials el president dels EUA, Donald Trump. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va confirmar que el negociador especial de Trump, Steve Witkoff, i el gendre del president, Jared Kushner, es reuniran amb els iranians en la petita monarquia del Golf. Teheran, no obstant, assegura que les xerrades "podrien no celebrar-se aquesta setmana"."L’Iran ha demanat una reunió. Tindrà lloc aquest dimarts a Doha, Qatar", ha assegurat a les xarxes socials el president nord-americà, Donald Trump. De fet, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmat que el negociador especial de Trump, Steve Witkoff, i el gendre del president, Jared Kushner, viatgen ja aquest dilluns en direcció a la petita monarquia del Golf per reunir-se amb els iranians. Teheran, no obstant, assegura que les xerrades no estan confirmades, i que fins i tot "podrien no celebrar-se aquesta setmana".
"Les consultes amb Qatar continuen, però no poden ser confirmades les notícies que hi haurà reunions tècniques a Doha. Aquestes xerrades tindran lloc quan les condicions siguin propícies, i després d’acordar un lloc i una data. Encara hi estem treballant, a través de mitjancers", va assegurar el viceministre d’Exteriors iranià, Kazem Gharibabadi."Les consultes amb Qatar continuen, però les notícies que hi haurà reunions tècniques a Doha no poden ser confirmades. Aquestes xerrades tindran lloc tan sols quan les condicions siguin propícies, i després d’acordar tant un lloc com una data. Encara hi estem treballant, a través de mitjancers", ha assegurat aquest dilluns el viceministre d’Exteriors iranià, Kazem Gharibabadí.
Aquest diumenge, Trump va assegurar que la Casa Blanca continua oberta a tornar a la guerra contra l’Iran, malgrat el preacord firmat, que hauria de marcar la ruta per arribar a un acord definitiu que acabi amb el conflicte i determini el futur del programa nuclear iranià, el gran punt en discòrdia entre Washington i Teheran: "Pot ser que arribem a un punt en què ja no puguem ser raonables. Llavors pot ser que ens vegem obligats a completar la feina militarment. ¡És molt possible que mai n’aprenguin! Si això passa, la República Islàmica deixarà d’existir"."Pot ser que arribem a un punt en què ja no puguem ser raonables. Llavors pot ser que ens vegem obligats a completar la feina militarment. ¡És molt possible que mai aprenguin! Si això passa, la República Islàmica deixarà d’existir", va afegir Trump.
¿Obert o tancat?
A part del programa nuclear, hi ha altres punts de discòrdia entre els dos països, sobretot la invasió israeliana al Líban i el futur d’Ormuz, el punt de més tensió bèl·lica entre els EUA i la República Islàmica. L’Iran assegura que un acord definitiu amb Washington només pot passar si Trump accepta el control persa de l’estret.
I aquest control arribaria amb l’aplicació d’una nova "taxa de servei" –compartida amb Oman– per a tot barco que vulgui creuar la via, per on transita el 20% del comerç mundial de cru i gas. Tots els països del Golf s’oposen a aquest peatge iranià. Però el preacord ja firmat per l’Iran i els EUA estipula la possibilitat que aquesta taxa sigui aplicada després d’un termini de 60 dies.
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