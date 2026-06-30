Emeses més de 150.000 sol·licituds a Catalunya
P. L. M.
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, aventura que les persones que han presentat la seva sol·licitud per a la regularització extraordinària seran "més de les 150.000 esperades". Les estimacions del Govern a l’abril apuntaven que a Catalunya accedirien al procés entre 120.000 i 150.000 persones en situació irregular. Prieto va estimar la setmana passada que en serien "bastantes més", tot i que no en va concretar cap xifra.
A les ciutats catalanes més poblades s’han emès més de 60.000 informes de vulnerabilitat.Aquest dimarts 30 de juny es tanca el termini per entregar la documentació necessària per accedir al procés de regularització extraordinària d’immigrants impulsat pel Govern. No hi haurà pròrroga, com demanaven les entitats socials que des del 16 d’abril han assistit milers de migrants que busquen estabilitzar la seva situació a Espanya. Les oficines de Correus, Seguretat Social i Estrangeria habilitades ja no recolliran més documents i qui no hagi pogut aconseguir el seu certificat d’antecedents penals, proves de permanència al país per més de cinc mesos o l’informe de vulnerabilitat haurà de tornar als recorreguts legals vigents fins ara. No se sap amb certesa quantes persones acabaran acollint-se a aquest procés. A Espanya, més de 900.000 persones han presentat la seva sol·licitud; és l’última xifra oficial. A Catalunya, el delegat del Govern, Carlos Prieto, aventura que seran "més de les 150.000 esperades". De moment, a les ciutats catalanes més poblades s’han emès més de 60.000 informes de vulnerabilitat. Barcelona encapçala el rànquing, amb almenys 34.123 informes de vulnerabilitat emesos fins a la setmana passada.Barcelona encapçala el rànquing, amb almenys 34.123 informes de vulnerabilitat emesos fins a la setmana passada. L’ajuntament va reunir tota l’atenció a aquests migrants al Pavelló 2 de la Fira de Barcelona després de setmanes de cues i esperes en algunes de les quatre Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) que havia habilitat prèviament. El consistori també va intentar facilitar la burocràcia enviant informes de vulnerabilitat ja complementats i firmats a aquelles persones que tenien registrades amb número de telèfon o correu electrònic en els seus serveis socials. La segueix l’Hospitalet de Llobregat, amb 12.481 informes, a data de la setmana passada.A Barcelona la segueix en nombre d’informes emesos l’Hospitalet de Llobregat, amb 12.481 informes, també a data de la setmana passada. La segona ciutat de Catalunya va ser protagonista els primers dies del procés de regularització pel seu gran dispositiu al recinte firal de la Farga. El primer dia en què es va habilitar el dispositiu, van acudir fins a 3.000 persones. L’oficina es va mantenir en aquest punt uns 15 dies més, fins al 30 d’abril, i per allà van passar fins a 10.116 persones. Després d’aquells dies, el ritme va baixar considerablement i només 4.000 immigrants es van acostar en els dos mesos restants del procés a una de les dues oficines d’atenció a la ciutadania del municipi.
EL PERIÓDICO s’ha posat en contacte amb les 11 ciutats més poblades de Catalunya per saber quants informes de vulnerabilitat s’han emès per a aquest procés. Per ordre d’informes, segueixen Santa Coloma de Gramenet (3.200); Terrassa (2.685); Tarragona (2.261); Mataró (1.788); Girona (1.503); Reus (1.005). Els ajuntaments de Sabadell, Badalona i Lleida no han contestat la pregunta d’aquest diari. ntambé advocades d’Estrangeria com Marie Mateo denuncien aquests retards: "En les últimes setmanes, les admissions a tràmit de les sol·licituds presentades estan totalment paralitzades", denuncia l’experta. Per ella, el gran problema de futur està en la incertesa entre els permisos provisionals i les resolucines definitives. "L’Administració no està resolent dins d’aquell termini de tres mesos en nombrosos expedients, generant inseguretat tant per a treballadors com per a ocupadors", critica.
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