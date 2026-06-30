Feijóo acusa Sánchez d’"enginyeria electoral" a través de la llei de nets
El líder del PP apunta que la norma aportarà 2,5 milions de votants al cens / Planteja que el guanyador a les urnes rebi un "plus de diputats"
Alberto Núñez Feijóo va acusar Pedro Sánchez de realitzar "enginyeria electoral" amb la "fabricació" de milions de votants de cara als pròxims comicis generals. El president del Partit Popular va sembrar dubtes ahir sobre els resultats que puguin sortir de les urnes en la següent cita electoral apuntant a la llei de nets que, segons va dir, permetrà incrementar el cens de votants en dos milions i mig de persones. Tot això, va afirmar, per rescatar un PSOE "mort" i en "fallida" davant els presumptes casos de corrupció coneguts.
"És un interès evident d’aconseguir nous votants: ‘com que amb els votants actuals no li surten els comptes, veurem si fabricant nous votants em surten els comptes’", va denunciar el líder popular en una entrevista a EsRadio en la qual es va qüestionar en reiterades ocasions les intencions de l’Executiu. En concret, Feijóo va apuntar que hi ha prop de 2,5 milions de sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets.
En diversos moments, Feijóo va assegurar que està "preocupat" per aquestes activitats del Govern de coalició perquè "no hi ha hagut un cas en la democràcia espanyola en la qual en un any s’incrementi el nombre d’espanyols en 2,5 milions". Així, va dir que a Buenos Aires podria arribar a haver-hi més de 600.000 votants i va arribar a dir que s’està "externalitzant" aquest procés en països com Cuba, tot i que aquesta informació va admetre que encara no la té confirmada.
Hores més tard, el portaveu nacional del PP, Borja Sémper, va insistir que s’està produint una modificació substancial del cens de votants i que no es "fien" dels procediments que realitza el Govern. "Ens preocupa, ens importa, és rellevant i és rellevant com s’està fent aquest procés, que s’estigui fent amb totes les garanties", va recalcar en una roda de premsa. No obstant, va rebaixar el to a l’admetre que no "prejutgen" que aquests hipotètics votants anessin a recolzar el PSOE: "No prejutgem qui votaran. Molts d’ells venen de països que han patit l’esquerra més populista i esperem que vegin amb cert interès el PP".
Feijóo va emmarcar aquesta estratègia en els intents de Sánchez per fer que "Espanya sigui com el PSOE, la seva propietat privada, un lloc on està proscrit el debat". En aquest sentit, va assegurar que el PSOE "és mort i està mort de por, totes dues coses" i que el perseguirà de per vida la imatge de dijous passat, quan el grup socialista es va aixecar a aplaudir Sánchez després de guanyar diverses votacions legislatives i intentar apaivagar els crits de dimissió del PP, que havia aconseguit aprovar una moció en la qual instaven el president a dimitir o sotmetre’s a una qüestió de confiança.
"Aquella última votació del període de sessions ja forma part de la història democràtica d’Espanya i dels moments més negres del PSOE", va sentenciar Feijóo. No obstant, el president popular va admetre que estan tenint "molt difícil" que els socis es desmarquin del Govern per impulsar una moció de censura.
Reforma de la LOREG
Feijóo també va plantejar una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) perquè el partit més votat rebi un "plus de diputats" que facilitin l’"estabilitat". És a dir, que no li faci dependre d’altres partits, com podria ser Vox en cas que el PP aconsegueixi majoria a les urnes.
En la mateixa entrevista, el líder del PP va ser qüestionat sobre si prendria alguna mesura per "evitar" que els partits minoritaris tinguin la representació actual, malgrat que el seu pes es deu al sistema que s’utilitza a Espanya durant els últims 40 anys. Feijóo va esquivar la pregunta per centrar-se en dues reformes concretes que sí que realitzaria en la LOREG. D’una banda, aquest "plus" d’escons per al partit més votat. De l’altra, el president dels populars va dir que seria necessari realitzar una modificació en àmbit municipal, de tal manera que governi sempre la "llista més votada". La proposta no la va fer extensible al nivell autonòmic i estatal.
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