Jorge Serrano: "La mesura ha sortit per un intercanvi polític"
Ha sigut testimoni de les entranyes de la negociació al Congrés i ara empeny a través de la Fundació per a la Ciutadania Global
Ana Cabanillas
Jorge Serrano va ser el principal promotor de la regularització, que va portar al Congrés el 2022 a través d’una iniciativa legislativa popular (ILP), en una recollida massiva de firmes que va ser el germen del que ja és una realitat.
¿Quin és el balanç?
Molt positiu. La regularització neix d’una iniciativa legislativa popular que ha aconseguit posar en marxa totes les societats civils en el seu conjunt, des de la Conferència Episcopal, congregacions religioses, organitzacions empresarials, sindicals, totes les oenagés, fundacions, associacions, organitzacions de LGTBI, organitzacions anarquistes, comunistes, feministes, tot el rang ideològic unit amb més de mil organitzacions socials.
El 2022 van presentar 700.000 firmes al Congrés. ¿Quin ha sigut el recorregut?
Aquesta ILP neix de Por Un Mundo Más Justo i la Fundació per a la Ciutadania Global, que, en plena pandèmia, ens vam adonar que teníem centenars de milers de persones estrangeres fora del radar de les institucions i amb un accés molt complicat al sistema de salut. Era imprescindible que es poguessin regularitzar i que poguessin entrar en el sistema de drets i de controls.
¿Hi va haver interlocució amb l’Església durant la negociació?
Moltíssima. Va empènyer molt. El dia anterior a la votació vam posar en marxa una conversa que va ser clau entre Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal, i [Miguel] Tellado, llavors portaveu del PP. Els vam preguntar si podien parlar a determinada hora. I van parlar. Argüello els va dir que "mínim heu de donar tràmit i estudiar la iniciativa». I gràcies a aquesta pressió tan enorme, les posicions van canviar. El PSOE, que el dia d’abans deia no, i el PP, que el mateix dia va canviar, van acabar votant-hi a favor.
I després es va complicar.
A final del 2025, Sumar va decidir que no necessitava Junts, ni el PP ni Vox, perquè en la Comissió de Migracions [presidida per Aina Vidal, diputada de Sumar] hi havia majoria a favor de la regulació i es podia tramitar i enviar al Senat. De sobte un dia ens vam trobar amb un acord secret entre el PSOE i Podem amb les condicions de la regularització.
¿Com va rebre aquest acord?
El Govern va cedir a Podem tota l’autoria i la rellevància política de la regularització extraordinària. I aconsegueix que Podem s’obri a negociar el traspàs de migracions que demanava Junts. La regularització també ha sigut com un element per al Govern per intentar aconseguir el suport de Podem i uns Pressupostos que podrien ser la seva taula de salvació. És una pena que una cosa tan important per a les persones estrangeres i per a l’Estat espanyol s’acabi aprovant a través d’aquest tipus d’intercanvi. Doncs bé, bé està el que bé acaba.
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