Pano confirma que li van oferir 250.000 euros per retractar-se
L’empresària diu que l’advocada de Koldo García li va prometre aquesta quantitat si negava haver portat diners a la seu del PSOE
El Periódico
Carmen Pano, l’empresària que sosté haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE al carrer de Ferraz, a Madrid, va insistir davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que els van oferir a ella i al seu xòfer uns 250.000 euros per negar aquest extrem en les seves declaracions en diverses causes judicials.
Així ho van confirmar fonts jurídiques a Europa Press, després de la declaració com a testimoni ahir de Pano i Gallego en el marc del cas Leire Díez, en el qual Pedraz investiga presumptes maniobres per desbaratar causes judicials que afecten el Govern i el PSOE.
Pano va declarar davant agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que li van oferir diners perquè negués en seu judicial haver portat diners en efectiu a Ferraz i "salvar el cul" a l’exministre de Transports José Luis Ábalos i al seu exassessor Koldo García, tots dos condemnats pel Tribunal Suprem en el cas Mascaretes. L’UCO va incorporar la seva declaració en el sumari del cas Leire Díez, al qual va tenir accés Europa Press.
Ara, segons fonts jurídiques, l’empresària va ratificar que l’advocada de l’exassessor ministerial, Leticia de la Hoz, li va oferir tant a ella com a Gallego diners a fi de canviar la seva versió en seu judicial.
Casament i lloguer
A més, van afegir que Pano va xifrar en uns 250.000 euros, producte de la suma del que ella i el seu xòfer havien demanat, això és, 25.000 euros per al casament de la filla d’ella i entre 2.500 i 2.800 euros per al lloguer mensual de casa seva, mentre que Gallego volia 15.000 euros per a la compra d’un cotxe.
Per la seva banda, les mateixes fonts jurídiques van explicar que Gallego ha assenyalat que van arribar a contemplar acceptar l’oferta, si bé van acabar rebutjant-la.
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