Pedraz imputa la presidenta de la SEPI i 24 directius i empresaris més
El jutge amplia la llista d’investigats en la trama dirigida a aconseguir benefici econòmic coordinada pel grup ‘Hirurok’ de Leire Díez i Cerdán
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va imputar ahir l’actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, i 24 càrrecs públics i empresaris més com a presumptes autors de delictes de tràfic d’influències, malversació i prevaricació administrativa relacionats amb l’actuació de Hirukok (nosaltres tres, en eusquera), que dona nom a un grup de WhatsApp en què participaven l’exmilitant del PSOE Leire Díez, l’expresident d’aquesta societat pública Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso, soci de l’ex número tres del Partit Socialista Santos Cerdán.
A instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, el jutge els atorga la condició d’investigats amb l’objecte del dret de defensa. Segons Anticorrupció, alguns dels càrrecs públics assenyalats "s’haurien pogut valer d’informació privilegiada obtinguda per raó de la seva funció per procurar o facilitar un benefici econòmic propi o de tercers, ja fos mitjançant l’anticipació de decisions administratives o la intervenció en operacions societàries directament vinculades a l’esmentada informació".
La decisió es relaciona amb les cinc operacions sospitoses dutes a terme per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) que ja estava investigant el jutge des del mes de desembre passat. S’imputen irregularitats en relació amb actuacions relacionades amb l’empresa pública Mercasa; la companyia pública Enusa; el rescat financer concedit per la SEPI a Tubos Reunidos; una adjudicació vinculada a la societat pública Parc Empresarial Principat d’Astúries, participada per SEPIDES i diverses operacions relacionades amb el Grupo Forestalia.
Segons el parer de la fiscalia, de l’examen conjunt de les cinc operacions analitzades es desprèn, almenys de forma indiciària, "l’existència d’un patró d’actuació reiterat, coordinat i estructurat per part dels investigats, que hauria operat de manera continuada en diferents àmbits del sector públic i en relació amb diverses entitats i grups empresarials. De totes aquestes operacions hauria obtingut rèdit el grup de Leire Díez i Cerdán, segons s’assenyala en el document que ja té el jutge Pedraz.
En totes aquestes, a més, Anticorrupció identifica un esquema comú segons detalla l’escrit firmat per les fiscals Elisa Lamelas i Mar Scharfhausen. Així, els investigats principals, Vicente Antxon, Leire i Santos Cerdán, als quals s’afegiria l’expresident de la SEPI Fernández Guerrero, "haurien actuat com a nexe d’influència entre interessos privats i decisors públics, incidint en l’adopció de resolucions administratives, el resultat de procediments de contractació pública o la canalització d’ajuts financers".
Mercasa
Quant a Mercats Centrals de Proveïment (Mercasa), es tracta d’una societat del sector públic estatal, participada en un 51% per la SEPI i en el 49% restant pel Fons Estatal de Garantia Agrària. Segons la investigació de la Fiscalia Anticorrupció, en l’operació presumptament irregular relacionada amb aquesta societat estarien involucrats l’exdirectiu José Ramón Sempere i la directora de Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals María Teresa Castillo Pasalodos o l’arquitecte Mikel Arrarás.
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