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El PSOE replica que el PP dubta de la suma amb Vox

La portaveu Montse Mínguez. | MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

La portaveu Montse Mínguez. | MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La direcció del PSOE es va sorprendre ahir amb la proposta d’Alberto Núñez Feijóo de canviar la llei electoral per premiar el partit més votat: "Potser no veu clara la suma amb Vox en unes possibles eleccions generals", van dir fonts de la direcció socialista "Acabo de llegir la notícia que Feijóo vol reformar la llei electoral i això significa que segurament la seva estratègia no li va massa bé", va afegir la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, després de l’executiva del partit. Per a la dirigent socialista, el fet que el PP vulgui uns diputats extres si guanyés els comicis posa de manifest que el PP no resplendeix tant "com vol", sinó que "hi ha una majoria social pendent que en aquest país continuï governant un Govern de progrés".

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