Regularització de migrants
Sánchez anuncia una Agència Estatal de Mobilitat Humana per a la contractació d’immigrants en origen
Dins del pla d’integració es destinaran 185 milions a programes per facilitar l’accés a l’ocupació en sectors amb alta demanda i una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional
Iván Gil
El mateix dia que es tanca el termini per al procés extraordinari de regularització de migrants, Pedro Sánchez ha presentat el Pla d’Integració i Ciutadania del Govern, que estarà dotat amb 505 milions d’euros només durant el primer any per finançar des d’una visió integral la política migratòria de l’Executiu. Des de l’accés als serveis públics per garantir la igualtat d’oportunitats, la formació professional o l’aprenentatge de llengües cooficials fins a la mobilitat laboral amb vies «legals i segures». Per a això últim, el cap de l’Executiu ha anunciat la creació d’una Agència Estatal de Mobilitat Humana amb l’objectiu de «simplificar i coordinar la gestió migratòria».
Es tracta de fomentar els «fluxos ordenats» amb contractacions en origen i «vies legals». La futura agència reunirà funcions i recursos per «oferir una gestió més senzilla, coordinada i eficaç», segons ha resumit el cap de l’Executiu, en el marc de l’Estratègia de Mobilitat Laboral. Comptarà amb les competències en seguretat i també control fronterer.
Dins del pla es destinaran 185 milions a programes per facilitar l’accés a l’ocupació en sectors amb alta demanda i la promoció de l ’emprenedoria i una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional adaptada al mercat laboral. Així mateix, es reforçarà la Inspecció de Treball.
«Des del 2018, la política migratòria del Govern s’ha recolzat en més vies legals d’entrada, reforç de l’arrelament, migració circular i cooperació amb països d’origen i trànsit», ha defensat el cap de l’Executiu per situar aquest Pla d’Integració i Ciutadania com «l’expressió concreta d’aquesta estratègia al territori». Es gestionarà a través d’una comissió interministerial presidida per la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
En l’eix sobre convivència, es pretén reforçar «l’accés a drets, però també a obligacions de les persones migrants» amb una dotació de gairebé 30 milions en programes que «reforcin l’aprenentatge dels idiomes cooficials i el coneixement de les nostres normes i valors». A més, s’implementarà un pla per reforçar la prevenció dels discursos d’odi i un recolzament més gran a les víctimes de discriminació. Per garantir l’accés a serveis públics, principalment sanitat i educació combatent la «segregació escolar», es destinaran més de 260 milions.
El president del Govern ha fet èmfasi no només en la visió humanitària del pla, sinó també en els beneficis econòmics de la immigració. «En un escenari de migració nul·la, la població cauria fins a uns 47,9 milions el 2050 i 41,8 milions el 2070, amb pèrdues de PIB del 19% i del 32% respectivament davant l’escenari base, molt per sobre de l’impacte de la crisi financera del 2008», ha assegurat.
Impacte econòmic
Recolzant-se en dades de FUNCAS, Sánchez ha explicat que la immigració és darrere del «47% de l’avenç acumulat del PIB entre 2022 i 2025». En termes per càpita, ha afegit segons informes del Banc d’Espanya, «la població estrangera va aportar entre el 14% i el 24% del creixement del PIB per càpita entre el 2022 i el 2024». «El seu paper és decisiu en el finançament de l’Estat del benestar», ha conclòs.
Davant les crítiques de l’oposició a la regularització de migrants, que ha superat el milió de sol·licituds, Sánchez ha defensat aquest procés com «un èxit de gestió». «Un pas clau per treure de la invisibilitat centenars de milers de persones que conviuen amb nosaltres», va apuntar. Amb el següent pas del pla d’integració, es busca convertir aquest procés «en un projecte de vida: amb ocupació, educació, drets, deures i regles de convivència compartides».
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