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La secretària de Zapatero calla al Senat: "No és un menyspreu"

La secretària de Zapatero calla al Senat: «No és un menyspreu»

La secretària de Zapatero calla al Senat: «No és un menyspreu» / José Luis Roca

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Cristina Gallardo

Madrid

Gertrudis Alcázar, secretària personal de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero des de fa dues dècades, va fer una intervenció inicial a la Comissió d’Investigació sobre possibles irregulars de la SEPI al Senat, a la qual havia sigut convocada ahir pel PP, per manifestar que no respondria a cap qüestió. Va assegurar que callava "seguint assessorament jurídic" i per preservar els seus drets fonamentals, després d’haver sigut imputada en la causa en què s’investiga el seu cap.

"Mantindré silenci en aquesta comissió i no s’ha d’entendre com un menyspreu, sinó com una cosa coherent amb la meva condició processal", va manifestar tot just començar. Durant tota la comissió, que es va estendre durant unes dues hores, Alcázar es va mantenir callada i seguint els interrogatoris amb gest atent i molt seriós.

Un paper "essencial"

Segons la interlocutòria que va donar lloc a l’entrada dels agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia a la seu de l’oficina de l’expresident al carrer de Ferraz, a Madrid, Alcázar desenvolupava presumptament "un paper operatiu essencial dins d’una xarxa organitzada orientada a l’exercici il·lícit d’influències".

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Ja abans que els agents decomissessin dels seus dispositius mòbils, que han permès incrementar els indicis, el jutge apuntava a l’existència de correus electrònics entre Alcázar i personal de l’entorn de l’empresari Julito Matínez Martínez el contingut dels quals apunta que aquesta dona va desenvolupar "una actuació coordinada i dirigida a evitar la vinculació" entre el seu cap i el presumpte testaferro en relació amb el rescat de la companyia Plus Ultra i altres activitats econòmiques avui sota sospita, com és la creació d’una empresa off shore a Dubai.

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