Sis morts en un tiroteig en un centre d’acolliment de dones i nens
Gemma Casadevall
Almenys sis persones van morir ahir en un tiroteig registrat en un centre d’acolliment de dones i menors de la ciutat de Stade, al nord d’Alemanya. El presumpte autor és un home de 45 anys, nascut a Alemanya i d’origen turc, segons informacions policials. Estava citat per abordar amb els responsables del centre la custòdia de la seva filla, de 3 mesos, que estava acollida en aquest centre juntament amb la seva mare.Almenys sis persones han mort en un tiroteig registrat en un centre d’acolliment de dones i menors de la ciutat de Stade, al nord d’Alemanya. El presumpte autor és un home de 45 anys, nascut a Alemanya i d’origen turc, segons informacions de la Policia. Estava citat per abordar amb els responsables del centre la custòdia de la seva filla, de tres mesos, que estava acollida en aquest centre juntament amb la seva mare.
Els morts són quatre dones i dos homes, empleats de l’esmentada institució, contra els quals va disparar l’atacant després d’accedir al centre. Quatre d’ells van morir a l’acte i una cinquena persona va morir poc després, després d’intentar-se sense èxit salvar-li la vida. La sisena víctima va morir en un hospital, on va ingressar amb ferides greus. Diverses persones més presents al lloc van patir ferides de diversa consideració. Tant la filla com la mare van resultar il·leses.Els morts són quatre dones i dos homes, tots ells empleats de l’esmentada institució, contra els quals va disparar l’atacant després d’accedir al centre. Quatre d’ells van morir a l’acte i una cinquena persona va morir poc després, després d’intentar-se sense èxit salvar-li la vida al mateix lloc. La sisena víctima va morir poc després en un hospital, on va ingressar amb ferides greus. Diverses persones més presents al lloc van patir ferides de diversa consideració. Tant la filla com la mare van resultar il·leses.
El presumpte autor tenia antecedents policials, tot i que no per actes de violència. Va ser detingut poc després del tiroteig, quan mirava de fugir del lloc dels fets en un Mercedes conduït per una dona, segons sembla, una familiar seva.
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